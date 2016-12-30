Назначен первый заместитель управляющего делами Президента РК

Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен первым заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-слуюжа Акорды.

Мурзалин Малик Кенесбаевич 1971 года рождения. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, Школу менеджмента Йельского университета. Кандидат политических наук.

С 1996 по 2004 годы – атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики.

С 2004 по 2006 годы – руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С 2006 по 2007 годы – заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2007-2008 годы – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2008-2009 годы – заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана.

В 2010 году – советник президента АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

Назначен вице-министр национальной экономики

С 2010 по 2011 годы – руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2011 году был назначен ответственным секретарем Агентства Республики Казахстан по делам религий.

Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.