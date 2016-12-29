Назначен Президент АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»

По согласованию с Правительством Республики Казахстан президентом АО «Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» назначен Ергазы Нургалиев.

Ергазы Нургалиев родился 4 июня 1954 года в Восточно-Казахст анской области.

В 1977 году окончил Усть-Каменогорск ий строительно-доро жный институт по специальности «Архитектура», в 2001 году завершил обучение в Московском Международном эколого-политоло гическом университете по специальности «Юриспруденция».

В 1977 году был направлен на космодром Байконур для прохождения срочной службы в звании лейтенанта строительных войск.

В период с 1977 по 1979 годы служил в подразделениях 130 строительного Главка МО СССР. Работал на строительстве стартовых и технических комплексов ракет-носителей «Протон», «Энергия-Буран» космодрома Байконур.

С 1979 по 1989 годы работал на различных инженерных должностях в управлении капитального строительства космодрома. В 1989 году был назначен первым заместителем председателя Исполнительного комитета Ленинского городского Совета народных депутатов.

В структуре созданной впервые администрации города Ленинска с 1992 по 1995 год занимал должности главного архитектора города, заместителя Главы администрации города Ленинска, Председателя городского территориального комитета по государственному имуществу.

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В условиях аренды космического комплекса «Байконур» в 1995 году Нургалиев Е.М. Распоряжением президента РК Назарбаева Н.А. был назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур, вданной должности проработал до 2004 года.

С 2005 по 2007 год работал заместителем генерального директора, первым заместителем генерального директора совместного казахстанско-рос сийского предприятия «Байтерек».

С 2007 по 2014 год занимал должность ответственного секретаря Национального космического агентства Республики Казахстан.

В связи с реорганизацией Национального космического агентства РК с августа 2014 по октябрь 2016 года работал заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2016 года занимал аналогичную должность в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Ветеран космодрома Байконур, за вклад в развитие космического комплекса Е. Нургалиев в 2011 году был удостоен звания «Почетный гражданин г. Байконур», «Заслуженный строитель космодрома Байконур».

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Награжден орденом «Достық» II степени и орденом «Парасат». Имеет юбилейные медали и ведомственные награды.