Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.28
-0.002%
EUR/KZT
348.94
-0.005%
RUB/KZT
5.54
-0.009%
EUR/USD
348.94
-0.005%
EUR/CHF
348.94
-0.005%
EUR/JPY
348.94
-0.005%
GBP/USD
408.7
-0.003%
USD/CHF
333.28
-0.002%
USD/JPY
333.28
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.28 348.94 5.54
-0.002% -0.005% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.45
+0.004%
Нефть WTI
53.96
-0.002%
Золото
1147.7
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.45 53.96 1147.7
+0.004% -0.002% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Назначен вице-министр национальной экономики

29.12.2016 19:32   479   0

Айбатыр Жумагулов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана. Коллективу нового вице-министра представил министр Тимур Сулейменов.

«Постановлением правительства Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич назначен вице-министром национальной экономики», — сообщил глава ведомства, отметив профессиональные качества и опыт Айбатыра Жумагулова.

Напомним, Айбатыр Жумагулов в последнее время занимал должность председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 1997 году окончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент», в 1999 году магистратуру Казахской Государственной Академии Управления с присвоением степени магистра экономики. 

Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности главного аналитика Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

Назначен Президент АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»...
По согласованию с Правительством Республики Казахстан президентом АО «Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» назначен Ергазы...

В разное время работал Директором Департамента Казначейства АО «Банк Центр Кредит» и Первым Заместителем Председателя Правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк Центр Кредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

Назначен Президент АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах, трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора Департамента базовых отраслей.

Занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял Совет Директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», а также входил в состав Совета Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    40

  • 2. Стабилизация курса тенге
    34

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    107

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    20

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    35

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное