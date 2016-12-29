Назначен вице-министр национальной экономики

Айбатыр Жумагулов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана. Коллективу нового вице-министра представил министр Тимур Сулейменов.

«Постановлением правительства Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич назначен вице-министром национальной экономики», — сообщил глава ведомства, отметив профессиональные качества и опыт Айбатыра Жумагулова.

Напомним, Айбатыр Жумагулов в последнее время занимал должность председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 1997 году окончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент», в 1999 году магистратуру Казахской Государственной Академии Управления с присвоением степени магистра экономики.



Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности главного аналитика Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

В разное время работал Директором Департамента Казначейства АО «Банк Центр Кредит» и Первым Заместителем Председателя Правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк Центр Кредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

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Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах, трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора Департамента базовых отраслей.

Занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял Совет Директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», а также входил в состав Совета Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».