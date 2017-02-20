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Новый вице-министр здравоохранения назначен в Казахстане

20.02.2017 17:06   554   0

Постановлением Правительства РК от 17 февраля Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром здравоохранения РК, сообщает МИА "Казинформ".

Алексей Цой является кандидатом медицинских наук, доктором делового администрирования.

До назначения на должность вице-министра здравоохранения  РК занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.

С 1996 по 1997 годы он обучался в SELS college London (Великобритания).

В 2001 году закончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 году - Институт международного права и международного бизнеса «Дәнекер», в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2002 по 2004 годы работал врачом-эндоскопистом Республиканской клинической больницы, Национального научного медицинского  центра г. Астана (ННМЦ).

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С 2004 по 2007 годы являлся докторантом, врачом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником ННМЦ.

С 2007 по 2008 годы исполнял обязанности директора Центра внедрения современных технологий Медцентра Управления делами Президента РК, г. Астана, с 2008 по 2010 годы был директором данного центра.

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С 2010 по 2011 годы работал начальником медцентра Управления делами Президента.

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