Нурбуби Наурызбаева избрана председателем правления ЕНПФ

Новым председателем правления ЕНПФ назначена Нурбуби Наурызбаева.

Также сообщается, что "принято решение о передаче в доверительное управление собственных активов ЕНПФ Национальному Банку РК", — сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ», заместитель председателя Национального Банка РК Дина Галиева.

«Собственные активы АО “ЕНПФ” формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО “ЕНПФ” самостоятельно», — сообщили в Нацбанке.

Было отмечено, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.