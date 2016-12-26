Президентом "Тойота Мотор Казахстан" назначен Кит Симмонс

Президент «Тойота Мотор Казахстан» Эцуо Хасино возвращается в Японию в конце этого года в связи с ротацией и получением новой должности в "Тойота Мотор Корпорэйшн". Новым президентом «Тойота Мотор Казахстан» назначается Кит Симмонс. Он вступит в должность с 1 января 2017 года.

На текущий момент Кит Симмонс является директором в Тойота Мотор Европа НВ/СА(Бельгия), к которой он присоединился в 1998 году. На протяжении многих лет он занимал различные должности в подразделениях послепродажного обслуживания, включая менеджмент, маркетинг и информационные технологии.

Кит Симмонс также курировал такие страны как Великобритания, Германия, Австрия, Израиль, Турция и Скандинавский регион. Помимо этого, он работал в России, где занимался развитием дилерской сети.

Кроме этого, он координировал Среднесрочную стратегию по развитию международного послепродажного обслуживания в «Тойота Мотор Корпорэйшн» (Япония) на должности генерального менеджера.