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Сакен Сарсенов назначен председателем правления АО «Казпочта»

06.02.2017 18:00   219   0

Сакен Сарсенов назначен председателем правления АО «Казпочта», сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«Сакен Сарсенов назначен на должность председателя правления АО «Казпочта». Настоящий профессионал своего дела, Сакен Сейтжапарович внес неоценимый вклад в развитие сферы информатизации и телекоммуникаций страны, и я уверен, что накопленный им опыт будет эффективно использован в новой должности», - написал Даурен Абаев.

Трудовой стаж:

Сотрудник Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра Республики Казахстан (2000);

Заведующий отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан» (11.2000-10.2003);

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Заместитель Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии», занимался вопросами реализации и развития проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры электронного правительства, а также сопровождением межведомственных информационных систем (2003-2008);

Нурлан Акшанов назначен заместителем председателя правления Фонда «Даму»

Управляющий директор по электронным услугам АО «Қазақтелеком», занимался вопросами развития новых бизнес - проектов АО «Қазақтелеком» (создание новых интерактивных и транзакционных сервисов в Казнете), также вопросами реализации проекта электронного образования в Республики Казахстан и построением сети на базе технологии мобильного Wimax (04.2008-10.2009);

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Вице-министр Министерства связи и информации Республики Казахстан (04.2010-01.02.2012);

Вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (01.02.2012-04.2014);

Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (09.04.2014-13.08.2014);

Председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (08.2014-28.05.2015);

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (29.05.2015-21.05.2016);

Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (с 21.05.2016)

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Прочие должности:

Член совета директоров АО «Казпочта» (09.2010);

Председатель совета директоров АО «Казтелерадио» (06.2010);

Член совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационый холдинг «Зерде» (07.2010);

Председатель совета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации» (10.2010-01.2017).

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