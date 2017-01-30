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Сауле Егембердиева назначена и.о. председателя правления АО «Казпочта»

30.01.2017 14:52   1090   0

Решением совета директоров АО «Казпочта» от 25 января 2017 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Казпочта» Мусина Багдата Батырбековича на основании поданного им заявления с 24 января 2017 года, сообщает пресс-служба АО «Казпочта».

Егембердиева Сауле Дюсембаева назначена исполняющим обязанности председателя правления АО «Казпочта» с 25 января 2017 года.

Определен срок полномочий исполняющего обязанности председателя правления АО «Казпочта» Егембердиевой Сауле Дюсембаевны - до назначения советом директоров председателя правления АО «Казпочта».

Сауле Егембердиева родилась 31 марта 1962. Окончила Новосибирский электротехнический институт связи, специальность «экономика и организация связи», квалификация «инженер-экономист связи».

Ранее Сауле Егембердиева работала в компании управляющим директором по почтовым услугам.

 

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