Сауле Егембердиева назначена и.о. председателя правления АО «Казпочта»

Решением совета директоров АО «Казпочта» от 25 января 2017 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Казпочта» Мусина Багдата Батырбековича на основании поданного им заявления с 24 января 2017 года, сообщает пресс-служба АО «Казпочта».
Егембердиева Сауле Дюсембаева назначена исполняющим обязанности председателя правления АО «Казпочта» с 25 января 2017 года.
Определен срок полномочий исполняющего обязанности председателя правления АО «Казпочта» Егембердиевой Сауле Дюсембаевны - до назначения советом директоров председателя правления АО «Казпочта».
Сауле Егембердиева родилась 31 марта 1962. Окончила Новосибирский электротехнический институт связи, специальность «экономика и организация связи», квалификация «инженер-экономист связи».
Ранее Сауле Егембердиева работала в компании управляющим директором по почтовым услугам.