Сменился командующий Войсками противовоздушной обороны ВС РК

Распоряжением главы государства Исмаилов Серик Базарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК.

Занимавший ранее эту должность Муканов Нуржан Нурланович освобожден в связи с переходом на другую работу.

Исмаилов Серик Базарбекович родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам Таласского района Джамбульской области.

Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО в 1987 году, военную академию им. Г.К. Жукова в 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2010 году.

Награжден орденами «Айбын» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.