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Сменился командующий Войсками противовоздушной обороны ВС РК

23.12.2016 18:07   330   0

Распоряжением главы государства Исмаилов Серик Базарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК. 

Занимавший ранее эту должность Муканов Нуржан Нурланович освобожден в связи с переходом на другую работу.

Исмаилов Серик Базарбекович родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам Таласского района Джамбульской области.

Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО в 1987 году, военную академию им. Г.К. Жукова в 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2010 году.

Награжден орденами «Айбын» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

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  • 4. Активизация борьбы против коррупции

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  • 2. Стабилизация курса тенге
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  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
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