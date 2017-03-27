Совет директоров Мангистауской РЭК возглавил Мурат Абдыгулов

Совет директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» возглавил Мурат Абдыгулов. Решение о его избрании было принято Советом директоров АО «Самрук-Энерго», сообщает МИА «Казинформ».

Абдыгулов Мурат Кенесович родился в 1980 году. В 2001 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Правоведение», в 2003-м в том же вузе получил степень магистра юриспруденции.

В разные годы работал главнымспециалистом Жетысуского районного суда города Алматы, помощником депутата Сената Парламента Республики Казахстан комитета по законодательству и правовой реформе, помощником первого вице-министра юстиции, директором юридического департамента ТОО «КазПетройл», главным специалистом по договорам АО «Казахстанкаспий-шельф», начальником юридического отдела ТОО «Интерстрой НС», начальником отдела подготовки договоров департамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед», начальником управления технических условий АО «АлатауЖарыкКомпаниясы».

С 2010 г. по 2012 г. - заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы.

2012 - 2014 гг. - коммерческий директор по закупкам, управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции».

С мая 2014 года - руководитель аппарата, главный коммерческий директор Общества.

С марта 2016 года по ноябрь 2016 года - управляющий директор по закупкам и административным вопросам Общества.

С ноября 2016 года - управляющий директор по обеспечению Общества.