Шухрат Гаппаров исключен из состава правления АТФБанка

Гаппаров Шухрат Ахметризаевич исключен из состава правления АТФБанка, ранее он занимал должность первого заместителя председателя правления банка.

Гаппаров Шухрат Ахметризаевич родился 9 сентября 1976 года в г. Алматы.

С 2000 по 2001 год — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (KIMEP University), специализация «маркетинг»

С 1999 по 2003 год — Алматинский Государственный Университет им. Абая, специализация «экономика и менеджмент»

С 1991 по 1995 год — Алматинский Техникум Железнодорожного Транспорта, специализация «промышленное строительство и ремонт пути»

С 27 июля 2012 года по 1 августа 2013 года — финансовый директор АО «СК «Альянс Полис»

С 10 июня 2013 года по апрель 2016 года — председатель правления, член совета директоров АО «СК «Альянс Полис»

С 14 апреля 2016 года — член Наблюдательного совета ТОО «KNG Finance».