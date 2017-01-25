Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соц.защиты

Указом главы государства Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты Республики Казахстан, сообщает в твиттере пресс-служба Акорды.
«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», - сообщается в тексте указа.
Тамара Босымбековна Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области. Окончила в 1987 году Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук.
- 1988 - учитель средней школы по информатике в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области;
- 1988-1992 годах работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане Узбекской ССР;
- 1992-1993 - старший экономист Сарыагашской районной админситрации;
- 1993-1994 - руководитель отдела компании «Перизат-холдинг»;
- 1994-1997 - советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района;
- 1997-1999 - первый заместитель акима города Шымкента;
- 1999-2002 - заместитель акима Южно-Казахстанской области;
В Казахстане новый министр здравоохранения
- 2002-2006 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- 2006-2008 - заместитель акима Южно-Казахстанской области;
- 2008-2013 - ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- 2013 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- с июня 2013 - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- 2014 - министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.