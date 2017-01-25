Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соц.защиты

Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?

Цитата дня

Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу

Клаус Шваб

Основатель форума в Давосе