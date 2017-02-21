Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, сообщает РБК.

До назначения Мехрибан Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и была депутатом парламента Азербайджана.

Нормы, предусматривающие появление в Азербайджане вице-президентов и первого вице-президента, были внесены в Конституцию страны по итогам проведенного в сентябре 2016 года референдума. В поддержку введения института вице-президентства тогда проголосовало свыше 89% участников референдума.

В соответствии с Конституцией Азербайджана, первый вице-президентом страны может быть полноправный гражданин Азербайджана, не имеющий обязательств перед другими государствами и имеющий высшее образование. В случае досрочного ухода президента Азербайджана со своего поста его полномочия до следующих выборов исполняет первый вице-президент.

Вице-президент Азербайджана, согласно закону, наделен неприкосновенностью и не может быть задержан или привлечен к уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, до снятия неприкосновенности президентом на основании представления генерального прокурора страны.

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Первой леди Азербайджана 52 года, за Ильхама Алиева она вышла замуж в 1983 году. В 1988 году Мехрибан Алиева окончила 1-й Московский государственный медицинский институт имени Сеченова, в 2005 получила ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине».