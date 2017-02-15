Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
320.7
+0.006%
EUR/KZT
338.37
+0.011%
RUB/KZT
5.59
+0.000%
EUR/USD
338.37
+0.011%
EUR/CHF
338.37
+0.011%
EUR/JPY
338.37
+0.011%
GBP/USD
398.47
+0.009%
USD/CHF
320.7
+0.006%
USD/JPY
320.7
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
320.7 338.37 5.59
+0.006% +0.011% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.69
-0.001%
Нефть WTI
52.98
-0.002%
Золото
1234.4
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.69 52.98 1234.4
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Казахстане назначены новые послы в США и Великобританию

15.02.2017 18:55   1616   0

Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, - сообщается на официальном сайте АкОрды.

Казыханов Ержан Хозеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. Он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.

Казыханов Ержан Хозеевич родился 21 августа 1964 году в Алматы. 
В 1987 году окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности историк-востоковед.
С 1987 по 1989 год проходил службу в рядах вооруженных сил СССР.
В 1989 — 1992 годах — Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела МИД Казахской ССР.
В 1992 — 1995 годах — Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола МИД РК.
В 1995 — 2000 год — Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства РК при ООН (Нью-Йорк).
В 2000 — 2003 годах — Директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.
С 2003 по 2007 год — Постоянный Представитель РК при ООН (Нью-Йорк); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.
С 2007 по 2008 год — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
С февраля по декабрь 2008 года — Помощник Президента Республики Казахстан.
С 2009 по 2011 год — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия; Постоянный Представитель РК при международных организациях в Вене.
C февраля по апрель 2011 года — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
С 11 апреля 2011 года — Министр иностранных дел Республики Казахстан.
С 28 сентября 2012 года — Помощник Президента Республики Казахстан.
С 17 сентября 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
С 24 апреля 2015 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Ирландии и Исландии по совместительству. 
 
Автор многочисленных статей и публикаций в казахстанских и зарубежных периодических изданиях по актуальным проблемам международных отношений, многосторонней дипломатии и деятельности ООН.
Женат, воспитывает дочь и сына.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    58

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    74

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    124

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    50

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное