В Казахстане назначены новые послы в США и Великобританию

Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, - сообщается на официальном сайте АкОрды.
Казыханов Ержан Хозеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. Он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.
Казыханов Ержан Хозеевич родился 21 августа 1964 году в Алматы.
В 1987 году окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности историк-востоковед.
С 1987 по 1989 год проходил службу в рядах вооруженных сил СССР.
В 1989 — 1992 годах — Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела МИД Казахской ССР.
В 1992 — 1995 годах — Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола МИД РК.
В 1995 — 2000 год — Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства РК при ООН (Нью-Йорк).
В 2000 — 2003 годах — Директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.
С 2003 по 2007 год — Постоянный Представитель РК при ООН (Нью-Йорк); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.
С 2007 по 2008 год — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
С февраля по декабрь 2008 года — Помощник Президента Республики Казахстан.
С 2009 по 2011 год — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия; Постоянный Представитель РК при международных организациях в Вене.
C февраля по апрель 2011 года — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
С 11 апреля 2011 года — Министр иностранных дел Республики Казахстан.
С 28 сентября 2012 года — Помощник Президента Республики Казахстан.
С 17 сентября 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
С 24 апреля 2015 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Ирландии и Исландии по совместительству.
Автор многочисленных статей и публикаций в казахстанских и зарубежных периодических изданиях по актуальным проблемам международных отношений, многосторонней дипломатии и деятельности ООН.
Женат, воспитывает дочь и сына.