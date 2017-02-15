В Казахстане назначены новые послы в США и Великобританию

Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, - сообщается на официальном сайте АкОрды.

Казыханов Ержан Хозеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. Он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.

Казыханов Ержан Хозеевич родился 21 августа 1964 году в Алматы.

В 1987 году окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности историк-востоковед.

С 1987 по 1989 год проходил службу в рядах вооруженных сил СССР.

В 1989 — 1992 годах — Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела МИД Казахской ССР.

В 1992 — 1995 годах — Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола МИД РК.

В 1995 — 2000 год — Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства РК при ООН (Нью-Йорк).

В 2000 — 2003 годах — Директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2003 по 2007 год — Постоянный Представитель РК при ООН (Нью-Йорк); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.

С 2007 по 2008 год — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.

С февраля по декабрь 2008 года — Помощник Президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2011 год — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия; Постоянный Представитель РК при международных организациях в Вене.

C февраля по апрель 2011 года — Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 11 апреля 2011 года — Министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 28 сентября 2012 года — Помощник Президента Республики Казахстан.

С 17 сентября 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 24 апреля 2015 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Ирландии и Исландии по совместительству.

Автор многочисленных статей и публикаций в казахстанских и зарубежных периодических изданиях по актуальным проблемам международных отношений, многосторонней дипломатии и деятельности ООН.

Женат, воспитывает дочь и сына.