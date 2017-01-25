В Казахстане новый министр здравоохранения

Согласно решению президента РК, Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. Ранее должность главы Министерства здравоохранения и социального развития РК занимала Тамара Дуйсенова. Она в свою очередь назначена министром труда и соц.защиты, - сообщается на сайте АкОрды.

Елжан Амантаевич Биртанов родился 18 октября 1971.

В 1994 окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Лечебное дело;

В том же году - Университет штата Аризоны, город Тусон, Интенсивная терапия и токсикология;

В 2008 окончил Университет «Туран», Экономист.

1994-1998 - врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель информационно-консультативного токсикологического центра БСМП Алматы;

1998-1999 годы - руководитель Алматинского городского токсикологического центра;

1999-2005 - руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог города Алматы и Минздрава Республики Казахстан;

2000-2008 - заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей;

2005-2008 - директор республиканского государственного предприятия «Институт развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соц.защиты

С марта 2008 по декабрь 2008 - советник премьер-министра Республики Казахстан - заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

2008 - 2010 - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

2010 - 2013 - председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

2013 - 2014 - советник по медицинским вопросам в «Назарбаев Университет»;

2014-2015 - председатель правления Центра сопровождения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП);

С ноября 2015 - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.