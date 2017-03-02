В Таразе назначили нового акима

Распоряжением акима Жамбылской области №68-ө от 2 марта 2017 года Рустем Даулет назначен акимом Тараза, передает МИА "Казинформ".

43-летний Рустем Даулет получил первое высшее образование в Жамбылской высшей школе предпринимательства «Элтекс» по специальности «маркетинг и коммерция».

В 2003 году закончил академию государственной службы при Президенте РК по специальности «государственное управление», в 2010 - ТарГУ им. М.-Х.Дулати по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим в АО «Бостандык».

В 1995-2000 работал заместителем акима, акимом Бостандыкского сельского округа Таласского района.

В 2000 - 2002 - заместитель акима города Каратау.

В 2002 - 2003 - слушатель академии госслужбы при Президенте РК.

В 2003 - 2004 - консультант аппарата Сената Парламента РК, начальник управления комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК.

В 2004 - 2011 - помощник заместителя председателя Сената Парламента РК, депутата Сената.

С 2013 года являлся заместителем акима Жамбылского района, акимом Жамбылского и Шуского районов.

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