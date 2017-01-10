Вячеслав Сон назначен управляющим директором Холдинга «Байтерек»

Вячеслав Сон назначен управляющим директором АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения.

Вячеслав Сон имеет 12-летний управленческий стаж работы в юридической сфере. Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО «Банк Развития Казахстана», где прошел путь от юриста отдела правового обеспечения работы с ценными бумагами до директора юридического департамента. Позже работал управляющим директором АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», заместителем генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны РК. С 2013 года – директором департамента аудита и контроля АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Вячеслав Сон закончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет (правоведение), Современный Гуманитарный Университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).