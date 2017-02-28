Вице-президентом ФФК назначен Айсултан Назарбаев

«28 февраля 2017 года решением Исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев», говорится в сообщении пресс-службы Федерации, передает МИА "Казинформ".

Айсултан Назарбаев родился в 1990 году. Окончил британскую Royal Military Academy Sandhurst (Великобритания), магистратуру университета КИМЭП по специальности «бизнес-администрирование».

Проходил военную службу в одной из воинских частей близ станции Отар в Жамбылской области.

Служил в главном разведывательном управлении Министерства обороны РК.

В 2006 году провел два матча за столичный футбольный клуб «Рахат», а также принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2006 в составе казахстанской юношеской сборной.

Во время учебы в Англии играл в молодежных командах «Челси» и «Портсмут» – в составе последней даже стал бронзовым призером чемпионата Англии среди молодежи.