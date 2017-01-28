Астана победила в голосовании за проведение Матча звезд КХЛ-2018

На официальном сайте континентальной хоккейной лиги завершилось голосование болельщиков по вопросу «Какой город должен принять Матч Звёзд-2018?», передает sports.kz

С подавляющим преимуществом — 71% голосов болельщиков — победила Астана. В пользу Казани проголосовали 19% участников опроса, за Владивосток — 7%, Хельсинки — 3%.

Сообщается, что окончательное решение КХЛ по поводу города, где пройдёт следующий Матч Звезд, ожидается в мае 2017 года.

При выборе места проведения шоу КХЛ будет руководствоваться несколькими критериями. Среди них - поддержка Матча звезд на уровне городских и региональных властей, хоккейные традиции города и региона, наличие развитой хоккейной инфраструктуры, технические характеристики арены, возможность проведения масштабной рекламной кампании Матча звезд, а также содействие в организации развлекательных мероприятий для болельщиков. Все эти пункты у Астаны, несомненно, присутствуют. Но есть еще ряд плюсов, способных склонить чашу весов в пользу столицы Казахстана.

В частности это ультрасовременная и самая вместительная среди претендентов «Барыс-Арена». Кроме того, матч звезд КХЛ еще ни разу не проходил не только на территории Казахстана, но и на территории Азии.

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