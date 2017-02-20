Футболист сборной Португалии обойдется "Челси" в 82 млн евро

Лидер чемпионата Англии лондонский «Челси» летом предложит за полузащитника «Монако» и сборной Португалии Бернарду Силву £70 млн (€82 млн), передает РБК.

Заинтересованность английского клуба в футболисте подтвердил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«Монако» арендовал Силву в августе 2014 года у лиссабонской «Бенфики». В январе 2015 года монегаски выкупили права на футболиста за €15,75 млн. В составе «Монако» 22-летний португалец провел 126 встреч во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 11 голевых передач.

За сборную Португалии полузащитник дебютировал в 2015 году. Всего в составе национальной команды он провел десять игр, забив один гол — в товарищеском матче с Гибралтаром (5:0). На победный для сборной Португалии Евро-2016 главный тренер команды Фернанду Сантуш Силву не взял.

«Челси» лидирует в турнирной таблице Чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 60 очков.«Монако» также лидирует в своем национальном чемпионате.