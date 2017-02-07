Галина Вишневская выиграла второе «золото» Универсиады-2017

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская выиграла масс-старт на 12,5 километра на зимней Универсиаде-2017, передают Vesti.kz.

Вишневская, допустив один промах на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за 36:15.4 минуты. "Серебро" досталось украинке Яне Бондарь (+1:02.3), а "бронза" - россиянке Ларисе Куклиной (+1:13.1).

Другая представительница Казахстана Елизавета Бельченко (+1:27.0) с тремя промахами остановилась в шаге от подиума, став в итоге четвертой. Следом за ней финишировала ее соотечественница Дарья Усанова (+2:10.9), допустившая шесть промахов.

Казахстанки Александра Сасина стала 13-й (+4:22.8), Анастасия Кондратьева - 15-й (+5:41.7), а Алина Райкова не завершила гонку.

Для Вишневской это вторая награда высшей пробы на текущих соревнованиях. Ранее она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра.