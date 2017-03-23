Головкин обошел Гонзалеза в рейтинге лучших боксеров мира

Авторитетное издание World Boxing News составило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Благодаря победе Генадия Головкина над Дэниэлом Джэйкомсом казахстанский боксер смог подняться на 3 строчку, обойдя Романа Гонзалеза.

Генадий Головкин расположился на 3 месте лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии издания World Boxing News. Победа GGG над Дэниэлом Джэйкобсом позволила ему обойти Романа Гонзалеза, который проиграл бой за титул чемпиона мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC таиландцу Висаксиле Вангеку.

Согласно данному рейтингу, лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории является американец Андре Уорд, второе место за филиппинцем Мэнни Пакьяо. Помимо выше упомянутых спортсменов в десятку вошли американец Теренс Кроуфорд, украинец Василий Ломаченко, россиянин Сергей Ковалев, мексиканец Сауль Альварез, кубинец Гильермо Ригондо, американец Кит Турман.

Стоит отметить, что недавний соперник Головкина Дэниэл Джэйкобс расположился на 31 месте. А новоиспеченный чемпион мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC Висаксиль Вангек – 17 место.

Головкин одержал победу над Джейкобсом