Головкин одержал победу над Джейкобсом

Казахстанский боксер победил по решению судей благодаря набранным очкам, передает МИА "Казинформ".

Ранее в четвертом раунде Головкин отправил Джэйкобса в технический нокдаун, но до нокаута дело не удалось довести. Надо отдать должное сопернику казахстанского боксера, который победил в жизни тяжелую болезнь - рак. Видно было, что он хорошо подготовился к бою, но тем не менее мощь Головкина взяла свое. До этого самым долгим для Головкина был поединок против британца Мартина Мюррея в феврале 2015 года, тогда наш соотечественник победил соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где присутствовало большое количество казахстанских болельщиков, чьи фото появились в официальной группе GGG ВКонтакте. По сведениям ESPN, Головкин заработает за этот поединок 2,5 миллиона долларов. Помимо этого, боксер получит процент от PPV-продаж поединка на телеканале HBO. Для боксера это 37-я по счету победа на ринге.