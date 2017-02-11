Казахстан вышел в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису

Стала известна сборная, которая выступит в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации от зоны Азия/Океания. Казахстан в решающем матче одолел Японию со счетом 2:1 и выиграл в Астане квалификацию командного чемпионата мира по женскому теннису, сообщает «Информбюро».

В стартовом матче Галина Воскобоева проиграла Наоми Осаке – 6:1, 2:6, 3:6, после чего на корт Национального теннисного центра вышли Юлия Путинцева и Мисаки Дои. Обе спортсменки являются первыми ракетками своих стран: Путинцева занимает 27-е место в мировом рейтинге, а Дои расположилась на 42-й строчке в рейтинге WTA. Их очная встреча завершилась в пользу казахстанки – 7:6, 6:2.

На парный поединок Казахстан выставил Галину Воскобоеву и Ярославу Шведову, а Япония – Шуко Аояму и Эри Хозуми. Сильнее в этом противостоянии оказались хозяйки корта – 6:3, 7:6.

На групповом этапе Казахстан победил Южную Корею и Таиланд, а Япония разгромила Индию – 3:0, Филиппины – 3:0 и Китай – 3:0.

Впервые казахстанские теннисистки пробились в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в 2013 году. Тогда наша женская сборная под руководством Юрия Карлова выиграла первую группу в зоне Азия/Океания в Астане, однако вскоре на выезде уступила Франции со счетом 1:4.

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