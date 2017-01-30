Казахстанские спортсменки завоевали две медали во фристайл-акробатике

Две медали завоевали казахстанки на Универсиаде во фристайле.

Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева завоевали две медали Универсиады-2017 - «серебро» и «бронза» во фристайл-акробатике. Победу одержала китайская спортсменка Жу Вингян.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.