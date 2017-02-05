Казахстанские биатлонисты завоевали «серебро» в смешанной эстафете на Универсиаде

Казахстанские биатлонисты в драматичной борьбе уступили «золото» россиянам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» прошли соревнования по смешанной эстафете в биатлоне. За казахстанскую команду бежали Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов.

Первое место завоевали россияне, на втором расположились наши спортсмены, третье у сборной Украины.

Стоит отметить, что наши девушки Галина Вишневская и Дарья Усанова обеспечили почти полутораминутное преимущество нашим парням над россиянами, но, к сожалению, Василий Подкорытов часто ошибался в стрельбе, тем самым практически растеряв преимущество, далее Антона Пантова смог настигнуть россиянин Сергей Корастылев, тем самым отвоевав первое место.

Напомним, в копилке сборной Казахстана 10 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей.