Казахстанский боксер Жакиянов победил американца Уоррена

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов победил американца Роуши Уоррена и завоевал титулы чемпиона мира WBA и IBO, сообщает Kazakhstan Today.

По информации портала Sports.kz, в американском Толедо прошел титульный бой за звание чемпиона мира WBA (Super) и IBO между казахстанцем Жанатом Жакияновым и Роуши Уорреном из США, передает Kazakhstan Today.

В первом раунде Уоррен дважды отправил Жакиянова в нокдаун, со второго отрезка казахстанский боксер стал действовать активнее, и по итогам 12-ти раундов судьи отдали раздельное решение в пользу Жаната: 115-111, 116-110, 111-115.

Эта победа стала для казахстанца 27-й на профессиональном ринге.