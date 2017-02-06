Лыжники принесли Казахстану 25-ю медаль на Универсиаде

Лыжники сборной Казахстана стали серебряными призерами зимней Универсиады-2017 в Алматы в командной эстафете, сообщает Sports.kz.

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы прошли соревнования у лыжников в командной эстафете четыре по 7,5 километра, передает Vesti.kz.

Победу в гонке одержала сборная России с результатом один час и 12:49.3 минуты. "Серебро" досталось казахстанской команде в составе Сергея Малышева, Виталия Пухкало, Рината Мухина и Олжаса Климина, уступившей россиянам 1,8 секунды. "Бронза" у спортсменов из Чехии (+2:02.5).

Для сборной Казахстана эта медаль стала 25-й на Универсиаде-2017. Всего в копилке команды десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.



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Подробнее: http://vesti.kz/universiada/231913/

Любое использование материалов сайта допускается только при наличии активной ссылки на Vesti.k