Н. Назарбаев принял участие в церемонии зажжения огня Универсиады-2017

Глава государства на открытии Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 отметил, что предстоящая Универсиада является крупнейшим спортивным событием за всю историю Независимости, способствующим укреплению единства народа страны.

"Все что мы сделали - мы сделали для молодёжи. Социальная инфраструктура, спортивные объекты Универсиады - все это нам будет служить ещё долгие годы",- подчеркнул президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что казахстанцы окажут поддержку национальной сборной страны и Универсиада-2017 станет поистине всенародным праздником.

В завершение глава государства пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях.

Эстафета в столице разбита на два этапа. В течение 3,5 часов факелоносцы пробегут по центральным улицам города. Первый этап стартовал от «Назарбаев Университет» до монумента «Байтерек». Второй - пройдет от монумента «Байтерек» и финиширует у городского акимата на правом берегу. Протяженность эстафеты составит 12 километров. Всего огонь будут нести 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели Астаны.

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