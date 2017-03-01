Некоторые виды спорта в РК получат приоритет в финансировании

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы презентовал депутатам Мажилиса Парламента законопроект, предусматривающий систему ранжирования видов спорта, передает МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта проектом Закона предусматривается введение системы ранжирования видов спорта. При определении бюджета учитываются критерии ранжирования видов спорта.

К основным критериям определения показателей ранжирования отнесены: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная «традиционность» вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона», - подчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы.

По словам главы ведомства, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами госуправления и общественными объединениями, включая Национальный Олимпийский комитет. Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта, центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры и спорта, а также контролем за исполнением бюджетных средств.

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Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта» был одобрен депутатами в первом чтении.

ФОТО: sports.kz