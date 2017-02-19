Определились победители первого дня финала чемпионата мира по спидвею в Алматы

На катке «Медеу» завершился первый соревновательный день по мотогонкам на льду. Алматинский этап получился довольно сложным из-за плохих погодных условий, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Сразу же после первого заезда на высокогорный каток опустился густой туман, после чего соревнования были приостановлены. Однако спустя час заезды возобновились.



Стоит отметить, что в первый соревновательный день случилось три падения. Во время первого заезда не справился с управлением россиянин Даниил Иванов. Следом за ним ехал швед Никлас Свенссон, который в итоге наехал на мотоцикл Иванова и также отметился падением. Обоих гонщиков увезли на скорой. Причем россиянин был госпитализирован с переломом.



В свою очередь, Свенссон продолжил выступление, однако в очередном заезде он вновь вылетел из седла мотоцикла. Больше на трассу шведский гонщик не возвращался.



В итоге состоялись все отборочные заезды. Но самых интересных - полуфиналов и финала - не состоялось. Перед итоговыми гонками «Медеу» вновь погрузился в туман, и было принято решение завершить на этом первый день.



Победителей определяло количество завоеванных очков во время прошедших заездов. Примечательно, что весь пьедестал почета достался лидерам общего зачета.



Так, третьим в Алматы стал действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич, вторым - Дмитрий Колтаков, а победу одержал Игорь Кононов.



«Вообще трасса в Алматы для меня является счастливой. Я в прошлом году очень успешно здесь выступил. Сегодня отметился победой. Жаль, что гонка закончилась на самом интересном месте. Устроить финальные разборки помешал туман. Но в целом я доволен. Завтра будет интересн», - поделился после награждения Игорь Кононов.



В свою очередь, Дмитрий Колтаков выразил сожаление, что пришедшие зрители не смогли по-настоящему увидеть всю борьбу из-за погоды.



«Надеюсь, завтра тумана не будет. Хотелось бы, чтобы и мы себя показали в полной мере, и болельщики увидели серьезную борьбу и оценили зрелищность. Приходите завтра. Будет отличная гонка. Что касается побед, то так уже повелось, что Россия является лидером в этом виде спорта. Поэтому каждый раз мы являемся фаворитами. На это повлияли и история, и наличие талантливых гонщиков, а также наличие нужного опыта», - сообщил Колтаков.







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