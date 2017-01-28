Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
328.73
+0.000%
EUR/KZT
351.51
+0.000%
RUB/KZT
5.47
+0.000%
EUR/USD
351.51
+0.000%
EUR/CHF
351.51
+0.000%
EUR/JPY
351.51
+0.000%
GBP/USD
412.33
+0.000%
USD/CHF
328.73
+0.000%
USD/JPY
328.73
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.73 351.51 5.47
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.4
-0.015%
Нефть WTI
53.2
-0.011%
Золото
1193.7
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.4 53.2 1193.7
-0.015% -0.011% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Первый день Универсиады-2017 стартует в Алматы

28.01.2017 10:19   458   0

Сегодня в Алматы стартует  XXVIII Всемирная Универсиада. Первые соревнования пройдут среди хоккеистов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

 В борьбу за медали 28 января вступят хоккейные дружины Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Словакии, Латвии и Японии. Мужские команды проведут матчи на «Халык Арене», женские - во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Хоккей с шайбой - мужчины

12:30 - Словакия - Великобритания, групповой этап.

16:00 - Япония - Латвия, групповой этап.

19:30 - Казахстан - Китай, групповой этап.

Хоккей с шайбой - женщины

16:30 - Канада - Китай, групповой этап.

20:00 - Казахстан - Великобритания, групповой этап.

Стоит отметить, цена билета в «Халык Арене» составляет 500 - 700 тенге, во Дворце спорта им. Балуана Шолака - 300 - 500 тенге.

В рамках зимней Универсиады первые хоккейные соревнования прошли в 1962 году в г.Вилар (Швейцария). Участие в состязаниях приняли 4 мужские команды. Во время 25-ой Зимней Универсиады в Харбине в 2009 году программа мероприятий стала включать и соревнования среди женщин, где приняли участие 6 стран.

Н. Назарбаев принял участие в церемонии зажжения огня Универсиады-2017...
Глава государства на открытии Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 отметил, что предстоящая Универсиада является крупнейшим спорт...

Н. Назарбаев принял участие в церемонии зажжения огня Универсиады-2017

Официальная церемония открытия 28-й Всемирной Универсиады в Алматы состоится завтра, 29 января.  

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    10

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    12

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    5

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    18

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное