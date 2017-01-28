Первый день Универсиады-2017 стартует в Алматы

Сегодня в Алматы стартует XXVIII Всемирная Универсиада. Первые соревнования пройдут среди хоккеистов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В борьбу за медали 28 января вступят хоккейные дружины Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Словакии, Латвии и Японии. Мужские команды проведут матчи на «Халык Арене», женские - во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Хоккей с шайбой - мужчины

12:30 - Словакия - Великобритания, групповой этап.

16:00 - Япония - Латвия, групповой этап.

19:30 - Казахстан - Китай, групповой этап.

Хоккей с шайбой - женщины

16:30 - Канада - Китай, групповой этап.

20:00 - Казахстан - Великобритания, групповой этап.

Стоит отметить, цена билета в «Халык Арене» составляет 500 - 700 тенге, во Дворце спорта им. Балуана Шолака - 300 - 500 тенге.

В рамках зимней Универсиады первые хоккейные соревнования прошли в 1962 году в г.Вилар (Швейцария). Участие в состязаниях приняли 4 мужские команды. Во время 25-ой Зимней Универсиады в Харбине в 2009 году программа мероприятий стала включать и соревнования среди женщин, где приняли участие 6 стран.

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Официальная церемония открытия 28-й Всемирной Универсиады в Алматы состоится завтра, 29 января.