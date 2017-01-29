Роджер Федерер выиграл Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В финале 35-летний швейцарец обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3-2 (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3). В решающей партии Надаль вел со счетом 3:1, но швейцарец сумел взять пять геймов подряд, отыграв два брейк-пойнта в последнем гейме.

Таким образом, Федерер выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере и пятый Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Последний раз швейцарец побеждал на ТБШ в 2012 году, в финале Уимблдона обыграв британца Энди Маррея. В активе Надаля осталось 14 побед на турнирах «Большого шлема».

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходили в Мельбурне с 16 по 29 января.