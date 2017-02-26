Сборная Казахстана заняла четвертое место в медальном зачете Азиады 2017

Сборная Казахстана завершила выступления на зимней Азиаде в Саппоро на четвертом месте в общекомандном медальном зачете, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены смогли завоевать 32 медали, из которых девять высшей пробы. Также в активе сборной Казахстана 11 серебряных и 12 бронзовых наград.

Первое место заняли хозяева, которые выиграли 74 медали: 27 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых наград. На второй строчке расположилась сборная Южной Кореи - 50 медалей (16-18-16), а на третьей - Китай - 35 (12-14-9).

Напомним, VIII зимние Азиатские игры в японском Саппоро проходили с 19 по 26 февраля. Спортсмены соревновались в 11 видах спорта и разыграли 64 комплекта медалей.

Стоит отметить, что предыдущая зимняя Азиада прошла в 2011 году в Астане и Алматы. На ней Казахстан с 32 медалями занял первое место в медальном зачете.