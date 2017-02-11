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Серик Сапиев: «Алматы на 80% готов принять зимнюю Олимпиаду»

11.02.2017 09:16   1044   0

Олимпийский чемпион, генеральный менеджер боксерского клуба «Astana Arlans» Серик Сапиев в ходе интервью, на котором он поделился своими впечатлениями о роли мэра в Атлетической деревне на Универсиаде в Алматы, выразил уверенность, что Южная столица вновь может состязаться за право проведения зимних Олимпийских игр, сообщает «Информбюро»

«Впервые мне выпало быть мэром Атлетической деревни и отвечать за нее перед многочисленными гостями, поэтому ответственность, конечно же, чувствовал, – поделился олимпийский чемпион. –Участвовать нужно было во всех официальных мероприятиях, которые проводились в деревне, но рад тому, что этой чести был удостоен именно я».

Серик Сапиев отмечает, сравнивая Атлетическую деревню с Олимпийскими, в которых ему приходилось побывать, что наши условия ничуть не уступали.

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«Мне доводилось бывать на нескольких Олимпиадах, поэтому, не принижая уровня ОИ, скажу, что наша деревня по уровню была как минимум не ниже Олимпийской. Именно здесь, в деревне, все было организовано на высшем уровне, говорю это как мэр. Для спортсменов были созданы прекрасные условия, претензий не было, только пара рекомендаций от гостей».

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Олимпийский чемпион уверен, что Алматы мог бы достойно принять зимние Олимпийские игры. Для этого практически все есть.

«На 80% Алматы уже готов принять Олимпиаду, – выразил мнение Серик Сапиев. – Мы показали, что можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами».

В 2015 году Алматы боролся за право проведения зимних Игр. Соперником казахстанского города был Пекин. Но Алматы проиграл борьбу за Олимпиаду Пекину.

Президент Национального олимпийского комитета России, руководитель Оценочной комиссии МОК Александр Жуков высказал мнение, что Алматы следует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2026.

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