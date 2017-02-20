Серик Сапиев оценил объекты Атлетической деревни

Серик Сапиев поблагодарил руководство компании «Элитстрой» за качественное строительство и прекрасное оснащение комплекса «Атлетическая деревня».

Справка: Атлетическая деревня входит в состав спортивных объектов, возведенных к XXVIII зимней Универсиаде в г.Алматы. Строительство осуществлялось компанией «Элитстрой» при финансовой поддержке Казахстанской Ипотечной Компании. Комплекс «Атлетическая деревня» занимает территорию более 23 гектаров и состоит из 8, 9 и 14-этажных жилых блоков и операционной зоны в виде пирамиды, в которой расположены организационный комитет, предприятия общепита и музей национальных инструментов. Кроме того, по всему внутреннему периметру зданий расположены нежилые помещения, в которых разместился целый комплекс инфраструктурных объектов, таких как банки, магазины, фитнес-центр, почтовое отделение...

Как пояснил представитель компании «Элитстрой», проект Атлетической деревни был разработан в соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU).

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Традиционно мэрами Олимпийских деревень назначаются известные спортсмены и чемпионы, в Атлетической деревне мэром стал Серик Сапиев – казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель кубка Вэла Баркера. В последний день Универсиады он встретился с руководством компании «Элитстрой» и поблагодарил за качественное строительство и прекрасное оснащение Атлетической деревни.

«Сам комплекс построен на очень высоком уровне, даже в сравнении с олимпийскими комплексами. То же касается и оснащения Атлетической деревни. Все до мелочей продуманно для удобства спортсменов, их комфортного проживания и отдыха!» – подчеркнул Серик Сапиев.

После проведения Универсиады почти все жилые помещения (кроме квартир в одном из домов, построенных за счет застройщика и реализуемых им на рынке), будут распределены в виде квартир в рамках Программы развития регионов до 2020 года между очередниками КИК, а все оснащение будет передано в больницы и детские дома, поэтому спортсмены старались максимально бережно относиться ко всему имуществу. «Я видел, на территории данного комплекса очень много спортивных и игровых площадок. Здесь созданы все условия для здорового образа жизни и занятий спортом, есть собственный фитнес-комплекс с бассейном, к тому же рядом Ледовая арена, поэтому я думаю что в таком комплексе обязательно вырастет хоть один олимпийский чемпион! Я уверен, что Атлетическая деревня станет одним из лучших жилых комплексов и одной из главных достопримечательностей города Алматы!» – поделился впечатлениями Серик и пожелал будущим новоселам счастливой жизни в данной комплексе, а компании «Элитстрой» – процветания и множества таких же замечательных проектов.

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Представители компании «Элитстрой» в свою очередь в память об Универсиаде подарили Серику сувенир с изображением Атлетической деревни и пожелали выдающихся достижений в продвижении казахстанского бокса на мировой арене.