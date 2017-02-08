Универсиада 2017 стала рекордной для казахстанских спортсменов-зимников

Казахстан в три раза превзошел свое лучшее достижение на зимней Универсиаде по количеству завоеванных медалей, сообщает Vesti.kz.

На прошедшей Универсиаде 2015 года в испанской Гранаде казахстанцы смогли отметиться 11-ю завоеванными медалями, среди которых пять золотых и шесть серебряных.

Это, в свою очередь, означает, что свой личный рекорд сборная улучшила сразу в три раза. При этом стоит отметить, что Казахстан превзошел свое прошлое достижение уже на четвертый день соревнований в Алматы. На тот момент спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.

На данный момент у Казахстана 35 медалей: 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых. Этот результат позволил команде расположиться на втором месте общекомандного медального зачета. Впереди Казахстана лишь российские спортсмены с 70-ю наградами (28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей).

Кроме того, еще одна медаль будет от казахстанских хоккеистов. Правда, какого именно достоинства, пока неизвестно.

Соперником наших хоккеистов в решающем матче за золотые медали станут игроки сборной России.

Сборная РФ по хоккею победила в финале Универсиады-2017

Матч пройдет на "Халык Арене" и начнется в 15:00 по времени Астаны.