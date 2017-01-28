Универсиада -2017 в Алматы стала рекордной по количеству участвующих университетов

Всемирная зимняя Универсиада -2017 в Алматы является рекордной по количеству участвующих университетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Универсиада-2017 уже остановила ряд рекордов по количеству стран, прежде всего, по количеству участвующих университетов», - сказал на пресс-конференции президент международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

По его словам, не возникает сомнений, что проект будет успешным. На сегодняшний день аккредитовано 32 страны, но ожидается 57 зарегистрированных стран. Представители 578 университетов примут участие. Ожидается 1700 спортсменов и порядка тысячи официальных лиц.

«Конечно, есть сложности, когда организуется громадный мультиспортивный проект, когда более 50 стран приезжают, студенты со всего мира, это требует логистики, размещения питания, транспортной инфраструктуры, вовлечения многих министерств. Конечно, вопросы есть, но я хочу сказать, что именно это является важным фактором объединения, понимания и слаженной работы всех структур, которые задействованы. Первый опыт проведения тестовых мероприятий, первый день приезда наших делегаций показывает, что вопросы, которые были, решаются и не являются критичными. Я уверен, что состоится грандиозная церемония открытия, потом начнутся соревнования, и мы станем свидетелями большого хорошего праздника», - сказал Матыцин.

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Как отметил руководитель дирекции по подготовке к Универсиаде-2017 Наиль Нуров, в Атлетическую деревню въехало уже 1,2 тыс. спортсменов.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.

На период проведения Универсиады будут задействованы 3 тысячи волонтеров, в том числе зарубежных. Ожидается приезд порядка 30 тысяч отечественных и зарубежных туристов. Телетрансляция состязаний будет идти на 80 стран мира с общей телеаудиторией 1 млрд человек.