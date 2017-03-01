В Казахстане за допинг-скандалы введут уголовную ответсвенность

Правительство совместно с депутатами Парламента начнет работу над введением уголовной ответственности за допущение допингового скандала, передает МИА «Казинформ».

Вопрос был затронут во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта».

«Прошлый год известен во всем мире целой серией допинговых скандалов в отношении известных спортсменов, в том числе скандалы не обошли нашу страну. К сожалению, мы были лишены целого ряда олимпийских наград. (...) В этой связи первый вопрос. Рассматривается ли в этом законопроекте введение ответственности, вплоть до уголовной, тех должностных лиц, тренеров, врачей, администраторов, менеджеров команд за вовлечение спортсменов в употребление допинга. (...) Второе, при заключении контрактов на завоевание олимпийских медалей, если в будущем спортсмен будет уличен в употреблении допинга, есть ли норма, обязывающая возвращать выплаченные призовые от государства», - сказал депутат Азат Перуашев, обращаясь к министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы.

Некоторые виды спорта в РК получат приоритет в финансировании

Глава ведомства отметил, что в рассматриваемый законопроект ведомство не успело внести нормы по ответственности за употребление допинга спортсменами.

«(...)По степени ответственности, в первую очередь, несет ответственность тренер, врачи и спортивный функционер, который должен координировать этот процесс. В ближайшее время будем с удовольствием вносить в Парламент изменения, касающиеся допинговой сферы. (...)», - рассказал он.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин поддержал предложения министра.