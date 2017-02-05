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«Золото» Универсиады Денис Тен посвятил бабушке

05.02.2017 09:00   1203   0

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен выиграл «золото» на зимней Универсиаде-2017, проходящей в эти дни в Алматы 

Денис Тен лидировал по итогам короткой программы с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172, 06 балла. По сумме двух программ Тен набрал 266,97 балла и занял первое место.

Как сообщает «Информбюро», победу на зимней Универсиаде казахстанский фигурист Денис Тен посвятил ушедшей из жизни несколько месяцев назад бабушке. Трогательной историей спортсмен поделился на пресс-конференции после церемонии награждения.

«Было очень волнительно, я впервые выступал на алматинском льду, все ждали моей победы, и её ждала моя бабушка. Честно признаться, я очень много думаю о ней. К сожалению, моя главная болельщица ушла из жизни несколько месяцев назад. Талисман моего выступления – моя бабушка, которую я очень любил, которой мне очень сейчас не хватает. Победу я посвящаю ей, и знаю, что она бы мной гордилась», – сказал Денис Тен.

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Дань памяти казахастанец отдаёт и своему дедушке. Он был корейским генералом, участвовал в войне, ему установили на родине памятник.

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«Я дважды был на его могиле. Сложился такой ритуал: каждый раз беру камушек с могилы. Они сейчас у меня в сумке. Я не очень суеверный человек, но думаю, что ради такого великого предка стоит поверить в нечто большее», – поделился победитель Универсиады.

«Серебро» досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а «бронза» - Александру Майорову из Швеции (246,56).

Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.
 

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