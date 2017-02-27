Команда проекта FlyWorx применила дронов для нужд сельского хозяйства

О том, что сельское хозяйство способно стать той самой отраслью, которая поддержит экономику страны и в трудный период, и в более благополучные годы, не раз говорили казахстанские и зарубежные эксперты. Внести свой вклад в технологическое развитие аграрного сектора готовы не только крупные компании, но и молодые предприниматели. Казахстанский стартап, нацеленный на применение дронов для нужд сельского хозяйства, готовится ко второму для себя «горячему» сезону, а заодно рассматривает новые перспективные сферы деятельности.

Весной прошлого года команда проекта FlyWorx, возглавляемого студенткой КазНАУ Дианой Душниязовой, проводила работы по дистанционному зондированию полей для фермеров в южных и северных регионах страны, а также в Алматинской области. Для казахстанского аграрного сектора такие методы исследования пока в новинку, но авторы проекта FlyWorx настроены доказать, что за дронами – будущее.

По словам инициаторов проекта, применение дронов позволяет снизить трудозатраты и затраты ресурсов, а также свести к минимуму влияние человеческого фактора. И использовать беспилотники можно в самых разных сферах – от сельского хозяйства до городского планирования, от нефтегазового сектора и геодезии до организации спасательных операций. Дроны, объясняет инициатор проекта FlyWorx, можно эффективно задействовать в организации операций по поиску людей, потерявшихся в горах.

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«Отправлять вертолет очень дорого, организация одного вылета обходится дороже 500 тыс. тенге. К тому же из-за густой растительности пилоты могут просто-напросто не заметить пропавших. Дрон же способен пролететь в самых труднодоступных местах», – объясняет Диана Душниязова.

Для аграрного сектора, уверены разработчики проекта, беспилотники незаменимы. Цветные, спектральные и NDVI-снимки, полученные с помощью дистанционного зондирования – практически то же, что и рентгеновские снимки для человека. Специалисту достаточно взглянуть на такое изображение, чтобы оценить состояние посевов. И хотя на основании анализа одних лишь снимков, полученных с дронов, нельзя сказать, в чем именно причина возникших проблем (засилье сорняков, вредителей или недостатке влаги), ценно уже то, что агрономы могут работать точечно, зная, какие участки поля нуждаются в особом внимании.

Наши фермеры, как и много лет назад, воспринимают поле как неделимую единицу и обрабатывают его целиком, не учитывая, что состояние посевов на разных участках может отличаться, а значит, проводить работы по единой схеме не только неоправданно дорого, но и нецелесообразно. К тому же, отмечают авторы FlyWorx, казахстанским фермерам зачастую элементарно не хватает ресурсов, и максимум того что в их силах – объехать поле по периметру. В западных странах поле условно делят на квадраты и в процессе обработки учитывают специфику каждого участка.

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По словам Дианы Душниязовой, изначально фермеры скептически восприняли идею дистанционного зондирования посевов с помощью беспилотников. «Сегодня мало кто знает, что в Казахстане ведутся исследования с применением дронов, и зачастую люди не совсем представляют себе, что это такое. На первых порах нам тоже важно было понять, будут ли западные технологии работать в Казахстане, как их правильно адаптировать и систематизировать. Поэтому все проекты, которые мы начинали как стартап, делались на добровольных началах и бесплатно, сейчас мы начинаем работать на коммерческой основе. Стоимость обработки 1 гектара составляет около 10 долларов, хотя в зависимости от условий расценки могут меняться», – рассказывает автор проекта.

Для эффективного использования информации, полученной с беспилотников, важна оперативность расшифровки данных. Для сельского хозяйства в разгар сезона три дня – критичный срок, а ориентируясь на традиционные подходы, не всегда удается провести обработку посевов именно в тот период, когда это принесет максимальный эффект.

«В Алматинской области мы работали с фермером, который выращивал люцерну, и данные, полученные в результате облета, показали наличие очагов вредителя. Мы успели предоставить информацию вовремя, потому что фермер собирался обрабатывать поле спустя три недели, когда личинки перешли бы во взрослое состояние, и удалось бы спасти от силы 20% урожая; благодаря работе нашей команды удалось сохранить урожай на 80%», – отмечает Диана. Со временем, уверены авторы проекта, на смену скептицизму придет понимание того, какие выгоды может принести работа с беспилотниками в самых разных сферах. Так, до наступления нового аграрного сезона команда FlyWorx помогает акимату Алматы в картографировании реки Каргалы в Наурызбайском районе.

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Помимо исследовательской части работы, важное значение имеет и техническая составляющая. Дроны, в том числе продукция известного производителя HoneyComb, приходят в Казахстан в разобранном виде, и команда проекта, в которой вместе с Дианой работают три пилота, самостоятельно собирает устройства, устанавливая необходимые программы, камеры и характеристики, совершенствуя в соответствии с задачами, которые предстоит выполнить.

«Обработка данных – дело трудоемкое, потому что в случае с сельхозпосадками полученная информация актуальна буквально в течение нескольких дней. Непросто приходится и пилотам: работа с дронами требует ювелирной моторики, и от мастерства пилота напрямую зависит срок службы аппарата, ведь работать приходится в полевых условиях, где нет специальных зон для посадки беспилотника», – поясняет Диана Душниязова.

Идея позаботиться о подготовке кадрового резерва, который в перспективе будет заниматься сборкой и обслуживанием дронов, выросла в параллельный социальный проект Dragonfly Systems – первый казахстанский проект в области индустрии гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологии видеопилотирования. Изначально авторы идеи нацеливались на создание школы дрон-рейсинга, открытие которой недавно состоялось в Алматы. Гонки на дронах набирают популярность во всем мире, получая финансовую поддержку со стороны спонсоров. Инициаторы проекта обещают, что по окончании пятинедельных курсов слушатели – а это, как ожидается, будут главным образом школьники и студенты, смогут собрать свой первый дрон.

«Сегодня в Казахстане не хватает технических специалистов, а мы заинтересованы в том, чтобы готовить свои кадры, ведь сборка дронов – сложное занятие, которое требует знания аэродинамики, электромеханики, хороших технических навыков», – отмечает Диана Душниязова.

Есть надежда, что со временем повзрослевшие выпускники заинтересуются сборкой промышленных беспилотников и смогут собирать и ремонтировать аппараты, применяемые в аграрном секторе, промышленности и городском планировании.