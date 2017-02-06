26 февраля пройдет презентация нового смартфона от Nokia

Финская компания Nokia готовится представить новую модель смартфона 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне.

Компания ранее уже представила аппарат среднего класса Nokia 6.

Ожидается, что в Барселону 26 февраля компания повезет флагман Nokia P1 или Nokia 8.

Сообщалось, что устройство может быть оснащено процессором Snapdragon 835. Впрочем, этот момент до последнего оставался под сомнением — ведь Samsung скупила всю первую партию. 2К-дисплей будет оснащен технологией Sharp IGZO. Любителей фотографии, несомненно, порадует основная камера в 24 Мп. Кроме того, у смартфона будет водонепроницаемый корпус с сертификацией IP57. Его можно будет приобрести в абсолютно разных вариантах, включая керамику.