Глава Tesla Motors возьмется за создание киборгов

Глава Tesla Motors Элон Маск создал новую компанию под названием Neuralink Corp, которая будет заниматься имплантацией крошечных электродов в мозг. Так планируется реализовать интерфейс "мозг-компьютер", сообщает vestifinance.ru.

Как передает ТАСС , фирма, получившая название Neuralink, была зарегистрирована в американском штате Калифорния в июле 2016 года. В документах указано, что она занимается "исследованиями в сфере медицины". Маск может в будущем частично финансировать работу компании, а также войти в ее руководство. Вложить средства в Neuralink также может фонд сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля.

Как сообщает The Wall Street Journal, новая компания Neuralink Corp будет разрабатывать технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса. Для этого необходимо вживить в мозг электроды. Таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.

Газета отмечает, что в прошлом Маск неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода. В августе 2016 года он написал на своей странице в социальной сети Twitter, что ведет исследования в этой области.