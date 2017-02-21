Китайские специалисты создадут компьютер с мощностью 1 эксафлопс

Компьютер создается исключительно на основе национальных технологий и будет готов к работе в проектном режиме к 2020 году. Китайские специалисты утверждают, что это произойдет раньше, чем американские ученые смогут представить миру свою окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса*, передает ТАСС.

Разработка будет носить название Tianhe-3 и станет "наиболее передовой в мире, превзойдя все имеющиеся аналоги". Она будет в десятки раз превосходить Sunway TaihuLight - самый мощный компьютер по версии TOP500, озвученной в ноябре 2016 года.

Данную машину планируется использовать в генной инженерии при анализе структуры и последовательности расположения белков. "Предполагается, что благодаря этому компьютеру будут сделаны новые открытия в области медицины", - сообщил куратор проекта Мэн Сянфэй.

* FLOPS - внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система.