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Объем услуг веб-операторов вырос до 206,6 млрд тенге

06.02.2017 16:08   511   0

Число абонентов фиксированного интернета выросло за год на 10,2% и составило по итогам декабря 2016 года 2,3 млн, сообщает Energyprom.kz.

Наибольшее количество сконцентрировано в Алматы (36,8% от РК, 855,5 тысячи, +17,7% за год), в Карагандинской области (6,9% от РК, 159,7 тысячи, -0,1% за год) и в Алматинской области (6,4% от РК, 148,6 тысячи, +16,5%).

На фоне повсеместной всемирной цифровизации Казахстан входит в новый, третий этап технологической модернизации экономики. Развитие получат такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и т.д.

К примеру, в интернет-торговле уже отмечен прорыв: по итогам 2016 года интернет-банкинг составил 30,8% всех безналичных платежей по РК и 33,7% всех транзакций по безналу. Для сравнения, годом ранее через интернет проходило лишь 16,1% безналичных оплат, что составляло всего 25% безналичных транзакций. Объем средств, проведенных по онлайн-банкингу, вырос за год втрое, до 49,6 млрд тг, число транзакций - вдвое, до 4 миллионов.

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За январь-декабрь 2016 интернет-операторы оказали казахстанцам услуги на 206,6 миллиарда тенге (+6,4% за год). На сельскую местность пришлось 8,4% услуг (против 8,1% годом ранее).

В многолетней динамике темпы роста замедляются. Так, показатели 2015 обгоняли 2014 на 13%, 2014 обошел 2013 на 22,2%.

 

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