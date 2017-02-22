С Байконура запущен космический грузовик «Прогресс МС-05»

Первый пуск 2017 года с космодрома Байконур прошел успешно.

Пуск ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-05» состоялся в точно назначенное время, в 11 часов 58 минут 33 секунды по местному времени.

Почти через 9 минут после старта ТГК «Прогресс МС-05» штатно отделился от третьей ступени РН «Союз-У» и приступил к выполнению программы полета по 2-суточной схеме сближения с Международной космической станцией.

После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полетом.

Расчетное время причаливания российского грузового космического корабля «Прогресс МС-05» к стыковочному отсеку модуля «Пирс» - 24 февраля 11:34 мск ± 3 минуты. Сближение ТГК «Прогресс МС-05» со станцией и стыковку планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажа МКС - Сергея Рыжикова и Олега Новицкого, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

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Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа.