Beauty-индустрия: красота всегда в цене

На сегодня ежемесячные расходы прекрасной половины казахстанцев в этой сфере являются обязательной статьей расходов наряду с расходами на жилье, продовольствие и одежду и так далее. На фоне сокращения сегментов бытовой техники и одежды, спрос на продукцию и услуги индустрии красоты, напротив, увеличивается в среднем на 7,8% ежегодно. При этом, в 2016 году наблюдался рост экспорта бьюти-продукции и сокращение импорта.

На первый взгляд индустрия красоты может показаться узконаправленной и ограниченной. На самом деле, каждый сталкивается с результатами деятельности данной сферы ежедневно. Согласно проведенному Kursiv Research мини-опросу, прекрасная половина населения в среднем тратит 15 тыс. тенге в месяц на наведение красоты и это без учета покупки косметических и гигиенических средств. Индустрия красоты не ограничивается макияжем или походом в салон красоты, это различные товары и услуги, мировые бренды и франшизы и многое другое. Это каждый продукт или сервис, помогающий выглядеть так, как нам хочется. Так как определение красоты постоянно меняется, данная сфера всегда открыта для новых возможностей и инноваций.

Иностранные инвестиции возвращаются в Казахстан

С каждым днем аудитория людей, стремящаяся выглядеть ухоженно, молодо и красиво, растет большими темпами. Для современного общества уже не секрет, что ухоженный вид – это синоним успешности, где немаловажную роль играет психология восприятия человека. И именно помогать людям выглядеть прекрасными – одна из самых интересных, популярных и, что немаловажно, прибыльных услуг, считает Чаплина Анна, коммерческий директор Beautyprof.

Данная промышленность занимает достаточно весомую долю в экономике разных развитых и развивающихся стран. К тому же, данная сфера устойчива к экономическим спадам и развивается динамически. Для частных предпринимателей в этой сфере есть возможности представительства продаж в сетевых компаниях и более традиционные возможности, через франчайзинг.

В мировом рынке представлены многочисленные бренды, которые поставляют различные продукты и услуги по уходу. В каждом из этих сегментов есть продукты для различного потребителя. Этот уровень разнообразия остается незамеченным для стороннего наблюдателя. Потребители, как правило, лояльны к одному бренду, будь то конкретный продукт по уходу или салон красоты. Представленные на рынке услуги и продукты в зависимости от целевой аудитории дифференцированы по нишевым рынкам, от дешевых товаров до элитных дорогих продуктов. Поставщики услуг конкурируют, в основном, по ценовой политике, местоположению, а также их целевой аудитории.

Ренкинг банков по итогам 2016 года

По версии UN Comtrade Database, крупнейшими экспортерами продуктов индустрии красоты, включая эфирные масла, парфюмерные, косметические и гигиенические средства, в 2015 году стали Франция, США и Германия. Наибольшая доля в совокупном экспорте по данным видам продукции у таких стран, как Ирландия (7,06%), Того (6,78%) и Аруба (6,21%).



Согласно Export.gov, Южная Корея входит в десятку крупнейших рынков косметики в мире (2,9% мирового рынка). На данный момент в Южной Корее существуют около 1 800-2 000 брендов красоты, это огромное количество для такой небольшой страны. Индустрия красоты изначально созданной для внутреннего рынка из-за перенасыщения собственного рынка выходит за пределы страны, первую очередь, в Китай и Гонконг. В 2015 году совокупное производство и объем экспорта увеличился на 11,3% и 61,7%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом. В основном на рынке лидируют крупные компании или дочерние организации корпораций. Последние пять лет темп роста рынка составлял 6,7% в год. На импортную продукцию в Корее приходится лишь около 22,8% рынка косметики. Корейские экспортеры бьюти-продукции могут претендовать на государственную поддержку, производители косметики в стране утренней свежести часто прибегают к рекламе в масс-медиа с использованием k-pop звезд. В Казахстане наблюдается рост косметических специализированных розничных сетей, в том числе и производителей косметики из Южной Кореи. Лидерами в индустрии красоты до недавних пор являлись страны Европы. Но в последнее время наблюдается тенденция роста данной сферы в странах Азии, в частности в Южной Корее.

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Казахстан по рейтингу UN Comtrade Database в 2015 году занимал 79 место из 137 стран с объемом экспорта продуктов индустрии красоты в $17,57 млн. Причем в 2015 году наблюдалось сокращение внешнеторговых операций по данным видам продукции: экспорт сократился на 39%, импорт на 22%.

По данным Комитета государственных доходов МНЭ РК, в 2016 году Казахстан экспортировал бьюти-продукцию, в том числе духи, косметические средства и средства для личной гигиены $16,43 млн, а импорт данной продукции составил $123,31 млн. При этом, экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на 16,16%, а импорт, напротив, сократился на 15,94%, несмотря на ослабление курса тенге. Экспортирует Казахстан продукты индустрии красоты в основном в страны СНГ, в частности в Монголию, Таджикистан и Туркмению. Наибольший импорт поступает с Франции, Китая и Польши. Данная статистика наглядно показывает насколько отечественный рынок заполнен импортными товарами, которые могли бы быть замещены отечественными производителями.

Президент Ассоциации Индустрии Красоты РК, Турсун Махмуджан отметил, что рынок косметики и продукции личной гигиены Казахстана в 2015 году оценивался в $526,35 млн с показателем прироста в 3,4% по сравнению с 2014 годом (по отчету Euromonitor). И это без учёта услуг. Сфера бьюти-индустрии в Казахстане наряду с другими импортозависимыми секторами экономики в 2015 году столкнулась с вынужденным ростом цен. Это коснулось как импортных брендов, так и отечественных производителей, так как сырье, используемое в индустрии красоты и личной гигиены, также скупается за границей.

Транснациональные компании занимают львиную долю на рынке. Обширные маркетинговые кампании способствуют успеху международных брендов среди казахстанских потребителей. Тем не менее, происходит постепенное внедрение местных производителей косметических средств и личной гигиены. Основным преимуществом отечественных брендов являются низкие цены, взимаемые за свою продукцию. Местные производители косметики ориентированы на продукцию по уходу с большим содержанием натуральных компонентов.

По данным маркетингового справочника Kazdata, на сегодня в стране зарегистрировано 34 производителя парфюмерных и косметических средств. По словам производителей казахстанского бренда Cremative, на рынке производителей косметики активных производителей немного, 4-5 максимум. Объемы продаж местных производителей сильно уступают импорту: «Дело в том, что имеют большие маркетинговые бюджеты и поэтому лучше продаются, и, в целом, лучше работают. Доходность местных компаний зависит от подхода и ниши. В целом, заработать на отечественном рынке можно. На инновации мы не тратим, у нас немного другой подход. Мы считаем, что старые методы самые лучшие. Но есть нюанс – производители активных компонентов сами ведут разработки и предлагают их внедрять производителям косметики, их мы и внедряем, но очень выборочно».

«По анализу Ассоциации индустрии красоты РК, спрос на услуги в секторе красоты в 2016 году упал на 10% по сравнению с прошлым годом. На данный момент в Казахстане предприниматели приходят к пониманию, что салонным бизнесом могут заниматься профессионалы, как в развитых странах мира. К примеру, в Европе существует понятие наследственности, профессия часто переходит от отца к сыну или дочери (парикмахер, косметолог, мастер ногтевого сервиса). В Казахстане такого пока нет», - считает Турсун Махмуджан. На сегодня в Казахстане зарегистрировано 564 предприятия, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты.

Чаплина Анна, коммерческий директор Beautyprof, компании по поставке салонного оборудования, поделилась наблюдениями о состоянии рынка за последние десять лет: «Если брать для сравнения начало нашей деятельности, период 2006 – 2010 годы, то в это время отличительной чертой бьюти-рынка была тенденция открывать салоны, в которых было все – и большой парикмахерский зал и косметология и маникюрный кабинет, то есть салоны полного цикла. Причем, чем больше услуг в одном салоне – тем лучше. В общем, налицо стремление – «объять необъятное». Но, к сожалению 9 из 10 таких салонов закрывались. Здесь играли большую роль и нехватка мастеров на заявленный объем мест (именно профессиональных мастеров) и неудовлетворение запросов клиентов.

Практика и кризис показали нам, что такой подход не жизнеспособен. Тенденция, когда потребители услуг бьюти-рынка предпочитают количеству качество, набирает обороты. Клиенты салонов красоты, допустим, не верят, что в парикмахерской может работать профессиональный врач-косметолог. При выборе косметолога больше доверия вызывает косметологическая клиника. И это касается всех сегментов услуг индустрии красоты. Здесь, кстати очень уместно будет провести аналогию с ресторанным бизнесом. Когда в одной фуд-точке предлагали европейскую, азиатскую, японскую, китайскую, индийскую, и т.д. кухни, страдало качество предоставляемых услуг. В ресторане только японской кухни идет акцент именно на японскую кухню, с большим ассортиментом японских блюд. В ресторане итальянской кухни – соответственно качественное предоставление итальянской кухни».

От иллюзий пора избавляться. Количеством не заменишь качество. Чаплина Анна отметила, что клиенты предпочитают платить именно за качество предоставляемых услуг: «Сейчас мы видим, что разделение на моно-форматы, гораздо более перспективны по прибыльности и удовлетворению требований современного рынка, чем салоны, в которых сосредоточены все виды услуг. Посмотрите, сейчас открываются и, причем, пользуются популярностью барбер-шопы – чисто мужской формат парикмахерской, куда мужчины приходят для того, чтобы подстричься и побриться. На текущий момент, лучше открыть 3 моно-формата в разных местах, с акцентом на качество предоставляемых услуг, чем пытаться вместить все в один салон красоты в одном месте».

Также эксперт отметила, что сегмент бьюти-услуг сохранил и увеличил динамический рост по всем направлениям, несмотря на кризис. На фоне падения сегментов бытовой техники и одежды (в среднем на 20%), спрос на косметику и услуги в бьюти-индустрии пережили кризис сравнительно безболезненно, рост рынка не прекратился, а напротив, увеличивается в среднем на 7,8% ежегодно.