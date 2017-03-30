Почему рынок микрозаймов растет бурными темпами?

На сегодняшний день на рынке микрозаймов наблюдается разнообразие институтов и инструментов, МФО и финтех-сегментов, которые стремительно завоевывают рынок. Только за 2016 год рынок онлайн-займов в Казахстане вырос на 330%. Причинами столь динамичного роста сектора эксперты называют увеличение так называемой underbanked и unbanked аудитории, не имеющей доступа к банковскому кредитованию и развитие новых информационных технологий, упрощающих выдачу кредита в разы.

Микрокредитование – один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов населению, не имеющему доступа к банковскому кредитованию. Банки второго уровня в основном не обслуживают такие кредиты по причине короткого срока или малого объема займов, плохой кредитной истории заемщика и т. д., поэтому конкуренцию банковскому сектору организации микрокредитования не составляют. Для того, чтобы получить такой кредит, не нужен большой пакет документов, как правило, достаточно документа, удостоверяющего личность. Преимуществом микрокредитов является возможность получения денег без залога и без поручителей клиентам с плохой кредитной историей, с последующим улучшением оной при погашении кредита без просрочки.

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Микрокредитование стремительно набирает популярность на финансовом рынке Казахстана. По данным на 1 января 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 134 микрофинансовые организации, осуществляющих свою деятельность на основании Закона о Микрофинансовых организациях, а ровно год назад их численность составляла 71, а два года назад всего 15 компаний имели статус МФО. Процентная ставка кредитов МФО зависит от срока погашения, наличия залогового имущества и других параметров, варьируется в районе 25% годовых, срок предоставления займа обычно не превышает двух лет.

Совокупный объем активов МФО по состоянию на 1 января 2017 года составил 126,47 млрд тенге, по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 39%. Наиболее крупными микрофинансовыми организациями в Казахстане оказались ТОО «МФО KMF», активы которого составили 57,98 млрд тенге, ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая кредитует покупку автомобилей с объемом активов 12,49 млрд тенге и ТОО «МФО «Ырыс», активы которого составили 10,07 млрд тенге. Тройка лидеров по активам занимает 64% от совокупного объема МФО в Казахстане.

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МФО пока не могут конкурировать с БВУ, которые обеспечили 99% от всех выданных кредитов в 2016 году. Однако микрофинансовые организации расширяют свою деятельность. Общая сумма предоставленных микрокредитов за вычетом резервов на обесценение за 2016 год составила 100,93 млрд тенге, что на 56% больше, чем в предыдущем периоде. К тому же кредиты, предоставляемые МФО, становятся крупнее. Средняя сумма микрозаймов, предоставленных МФО в 2015 году, составляла 212,28 тыс. тенге, а в 2016 году показатель увеличился до 366,35 тыс. тенге.

Чистая прибыль сектора за 2016 год составила 3,75 млрд тенге. Максимальное значение рентабельности активов МФО в Казахстане более чем в три раза превышает аналогичный показатель банковского сектора. МФО «Экспресс Займ» по итогам 2016 года показало рентабельность активов в 47,5%, отличились также МФО «Жаркент-Финанс» (46,7%) и «Доступный кредит» (39,2%). В отличие от банков второго уровня, активы МФО состоят в основном из средств самих предпринимателей. Активы почти половины МФО более чем на 90% состоят из собственного капитала. Между тем стоит отметить, что, несмотря на столь высокий уровень прибыльности, бизнес микрокредитования достаточно рискован. По итогам 2016 года 45 МФО из 134 показали отрицательное значение прибыли. При этом за 2016 год несколько МФО были признаны банкротами.

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По словам заместителя председателя правления МФО KMF Карлыгаш Райхановой клиентская база микрофинансовых организаций медленно, но уверенно растет последние десять лет. Несмотря на снижение покупательской способности отмечается динамичный рост сектора МФО.

«Здесь несколько факторов. Первое – это наша целевая группа. Это традиционная аудитория – микро-предприниматели, занятые в торговле, в производстве и услугах. Более 80% кредитов выдаются на развитие бизнеса, идет целевое использование кредитов в бизнес клиента, которые в отличие от потребительских кредитов генерируют доход.

Второй фактор – возможность для предпринимателя получить от кредитного эксперта профессиональные консультации по тому, как вести расходы бизнеса эффективно, а также контролировать семейные расходы. Акцент в работе с заемщиками стоит на взаимной заинтересованности развития бизнеса у клиента. Это привлекает многих предпринимателей, поэтому наша клиентская база стабильно растет на 15-20% ежегодно. Также немаловажно, что мы выдаем кредиты только в тенге, клиент не подвергается валютному риску», – пояснила Карлыгаш Райханова. Все эти факторы в совокупности влияют на то, что доля токсичных кредитов МФО на сегодня ниже показателя банковского сектора.

Современный быстро меняющийся финансовый мир практически каждый день порождает новые стартапы, генерирует потоки венчурных инвестиций, которые направлены на развитие новых технологий, – комментирует генеральный директор ТОО «Займер» Индира Кенесарина. По ее словам, катализаторами зарождения финансово-технологических трендов выступили два основных фактора: во-первых, события 2008 года показали обществу, что традиционная модель общения между финансовыми институтами и потребителями обладает огромным количеством изъянов, которые и привели к глобальному финансовому кризису, во-вторых, происходит зарождение совершенно нового поколения молодежи, более открытого к инновациям, ценящего удобство и комфорт произведения денежных операций в онлайне.

Одним из направлений финтех-рынка стали онлайн-займы, кредиты, которые можно оформить через интернет, – в течение нескольких минут деньги поступают на банковскую карту. Отечественный рынок онлайн-займов довольно молодой, в Казахстане он начал свое зарождение порядка трех лет назад, но развивается довольно динамичными темпами. Объем инвестиций в финтех-проекты по итогам 2016 года составил $30 млрд. «По оценкам экспертов, рынок еще далек от насыщения, ближайшие три-четыре года объем рынка может достигнуть 170 млрд тенге, а услугами компаний, выдающих онлайн-займы, воспользуются 2,5 млн граждан», – поделилась Индира Кенесарина.

При предоставлении займа онлайн всю работу по сбору и анализу информации, а также расчету рисков ведет роботизированная система, которая производит анализ данных по таким параметрам, как: пол, возраст, адрес регистрации и проживания, семейное положение и состав семьи, образование, профессиональная деятельность, уровень дохода и т. п., учитывается даже круг друзей и фотографии клиента в социальных сетях займополучателя.

Особенностью онлайн-займов является небольшая сумма кредита, не превышающая одной заработной платы заемщика (от 5 000 до 150 000 тенге), высокая скорость выдачи и короткий срок предоставления кредита. Процентная ставка по таким микрозаймам составляет 1-2% в день. Для примера, взяв 20 тыс. тенге онлайн-займа через десять дней вам необходимо будет возвратить 22 тыс. тенге с учетом вознаграждения. Примечательным является тот факт, что займы-онлайн влияют на персональную кредитную историю.

Аналитики сервиса «Робот Займер» приводят данные, указывающие на динамичный рост сектора: за 2016 год отмечается рост объема выдачи займов на 330%, предполагается, что подобная интенсивная динамика сохранится и в 2017 году, уже в январе объем выдачи выше, чем в январе 2016 года на 69,33%. По количеству займов также наблюдается повышение: за 2016 год общее количество займов увеличилось на 212%.

Сектор онлайн-займов, в отличие от МФО, не подлежит регулированию со стороны государства. По словам руководителя «Кредит 24» Алексея Сидорова, в этом пока нет необходимости. Онлайн-кредитование в Казахстане – на стадии становления. Эксперт отметил рост рынка онлайн-микрозаймов в 3,5 раза в 2016 году. За прошлый год, по словам эксперта, было совершено 350 тыс. контрактов, общая сумма оборота составила 12,5 млрд тенге. В 2014 году на рынке существовало лишь 2 компании, предоставляющих микрозаймы онлайн, в 2016 году их число составило уже 16. По словам эксперта, более 70% компаний на рынке онлайн-займов Казахстана представлены зарубежными игроками. Несмотря на всё удобство и растущий сегмент, качество проектов пока оставляет желать лучшего, считает эксперт.

Еще одним любопытным инструментом, предлагаемым сегодня на рынке, является микрокредитование peer to peer (P2P). Сегодня в Казахстане есть 3 портала, где можно получить кредит по системе P2P, это онлайн-сервисы Ules, uCredit и НЕБАНК.

Особенностью кредитования P2P с «Къ» поделился соучредитель Ules Данияр Аманов. Основная особенность peer-to-peer кредитования заключается в отсутствии традиционных финансовых посредников при совершении сделки – например, банков или МФО, то есть физические лица кредитуют друг друга, напрямую выступая в роли кредитора и заемщика соответственно.

В целом, на рынке взаимного кредитования нет унифицированных принципов предоставления кредита. Процентные ставки взаимного микрокредитования одних систем зависят от спроса предложения на сайте, то есть устанавливаются самими заемщиками и выдаются по принципу обратного аукциона, другие системы рассчитывают вознаграждение по скоринговым моделям по аналогии онлайн-займов, ставки на рынке очень разрозненные, от 0,12% до 5% в день.

«Например, в онлайн-сервисе Ules кредиторам не надо иметь степень в финансовом деле или рисковать методом «рулетки», за них подбор заёмщиков осуществляет технологичное программное обеспечение согласно их риск-аппетиту. Кредитору необходимо лишь создать личный аккаунт, выбрать и купить желаемый портфель по уровню риска и соответственно доходности», – рассказывает Данияр Аманов. Во избежание моментальных убытков система построена таким образом, что ни один заем не выдается в одни руки, то есть, приобретая портфель займов, кредитор приобретает фракции нескольких займов, что позволяет избежать убытка в случае дефолта определенного заемщика.

По словам эксперта, в отличие от компаний, которые предоставляют займы до зарплаты, Ules предлагает клиентам ставку вознаграждения от 45% годовых, то есть на уровне традиционного банка. Как работает традиционный банк? Принимает депозиты физических лиц по ставке 10%, далее добавляет свою маржу и выдает привлеченные деньги в виде займов до 56% годовых. Тогда как в схеме peer-to-peer маржа отсутствует, и доход от займов распределяется между кредиторами, а платформа имеет комиссию за организацию сделок.

Комиссия за использование платформ, по существующим на отечественном рынке сервисам, также рассчитывается по-разному. В первом варианте комиссия взимается с заемщика и составляет 2,3%–4,3% с каждой транзакции, сумма комиссии учитывается при калькуляции займа.

Равноправное кредитование, как его еще называют, это не только источник займа до зарплаты, но также и возможность дополнительного заработка. Например, на данный момент доход, получаемый при погашении заёмщиками займов на портале Ules, делится в соотношении 50/50 между инвестором и компанией. В среднем доходность кредитора составляет от 30 до 80% годовых. В последующем онлайн-сервис планирует снизить долю дохода платформы до 10%, тогда как кредитор будет получать 90% от дохода по портфелю.

Поставщики P2P кредитования ставят перед собой весьма амбициозную цель – составить конкуренцию традиционному банкингу и сервисам PDL.

«Основная наша цель – это сделать кредитование максимально удобным и доступным, найти баланс win-win, когда кредитор будет доволен доходностью и сопряженным риском, а заемщик получит самый удобный и самый дешевый продукт на рынке. В нашу страну технологии приходят с задержкой в среднем на 5–7 лет, поэтому, чтобы понимать, что ожидает рынок финтех в ближайшем будущем, надо смотреть на соседнюю Россию, где опережение идет на 2–3 года вперед, или на США, где опережение идет на 7–9 лет. На финансовом рынке можно заметить, что среди банков сейчас происходят баталии за каждого клиента – времена небывалого роста прошли, и настало время работать: сейчас самое главное быть гибким, продающим и умным», – говорит Данияр Аманов.

Микрозаймы можно также получить посредством кредитных карточек, широко распространенных сегодня в банковском секторе. При правильном управлении кредитная карточка может стать надежным партнером, уверен заместитель начальника управления карточного бизнеса ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Жанарбек Азаматов. Эксперт советует не связываться с кредитными картами, если вы не умеете управлять денежными потоками.

На рынке представлены кредитные карты с лимитом, в зависимости от дохода держателя, до 20 млн тенге, с процентной ставкой при превышении лимита до 40%, без учета комиссий. Несмотря на льготный период, который обычно составляет 50 дней, некоторые представленные кредитные карты начисляют проценты с первого дня займа.

Население стало использовать банковские карточки интенсивнее. Так в январе 2017 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 847,4 млрд тенге, по сравнению с январем 2016 года рост показателя составил 32,7%. Количество транзакций за январь 2017 года составило 28,9 млн и увеличилось по сравнению с январем 2016 года на 37,7%.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по данным НБ РК, в обращении находится 15,7 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 14,3 млн человек. Из них доля кредитных карточек в обращении – 14,8% или 2,3 млн. При этом казахстанцы чаще стали пользоваться продуктом, по состоянию на 1 февраля 2017 года 45,62% кредитных карточек было использовано, год назад было использовано лишь 19,34% эмитированных кредитных карт.

История платежей по всем видам кредитования, включая онлайн-займы, отправляются в Первое кредитное бюро, тем самым, оставляя свой след в кредитной истории заемщика.

*Рентабельность активов МФО рассчитывалась как отношение прибыли к средней величине активов за период. По МФО, которые не имели данных за прошлый период, вместо средней величины активов использовалась сумма активов на конец периода.

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.