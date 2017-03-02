Иностранные инвестиции возвращаются в Казахстан

Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан, который демонстрировал тенденцию снижения последние несколько лет, в 2016 году показал некоторое увеличение. При этом чистый приток прямых инвестиций в Казахстан, по данным НБРК, стал основным источником притока капитала в страну в 2016 году. Эксперты прогнозируют рост влияния на экономику Казахстана инвестиций Китая и России.

Иностранные инвестиции играют особую роль в экономике Казахстана, являясь не только источником капитализации, но и новых технологий и методов администрирования. Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику РК является объективно необходимым процессом.

Председатель СМУ при ФПП РК, к.э.н. Махмут Томанов отметил важную роль иностранных инвестиций для Казахстана: «Прямые иностранные инвестиции очень важны в этот период, поскольку в мире происходят процессы трансформации, которые затронули все отрасли экономики, а без прямых инвестиций Казахстан, как и другие развитые государства, не сможет достойно конкурировать в числе 30 развитых стран мира и полноценно развивать свою инфраструктуру. Иностранные инвестиции создают прямо или косвенно новые рабочие места и новые инновационные предприятия с высокой добавленной стоимостью. Глава государства отметил важность привлечения инвестиций в Казахстан в своем послании народу Казахстана».

Ренкинг банков по итогам 2016 года

Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан, который сокращался последние несколько лет, в 2016 году показал некоторое увеличение. В 2015 году показатель сократился на 38% по сравнению с 2014 годом. Наибольший валовый приток иностранных инвестиций за последние десять лет пришелся на 2012 год, тогда в экономику Казахстана было влито $28,29 млрд иностранного капитала. За три года валовый поток иностранных инвестиций уменьшился почти на половину. В 2016 году показатель несколько оживился, за 3 квартала 2016 года поток валовых инвестиций в страну составил $14,5 млрд против $11,4 млрд аналогичного периода 2015 года.

Доходы к выплате казахстанскими предприятиями прямого инвестирования иностранным прямым инвесторам с 2011 года по 2015 год демонстрировали тренд на снижение. Причем в 2015 году доходы иностранных инвесторов сократились больше чем на половину, по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2016 году доходы к выплате иностранным прямым инвесторам снова показали рост.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в интервью в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» отметил рост доходов по прямым иностранным инвестициям, где сообщил, что в 2016 году показатель вырос и составил 11 миллиардов долларов. «Статистически это привело к ухудшению текущего счета. Однако более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. При росте цен на нефть интерес инвесторов к проектам в нефтегазовой отрасли резко возрастает. Такая же ситуация наблюдалась в 2007 году, когда резко увеличилось инвестирование в нефтегазовую отрасль», - отметил глава Нацбанка. Приток капитала по финансовому счету в первую очередь за счет притока прямых инвестиций обеспечит приемлемый баланс по всем внешнеэкономическим операциям, отметил Данияр Акишев.

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При этом доходность прямых инвестиций в Казахстан снижается. К концу 2015 года состояние прямых инвестиций в казахстанскую экономику насчитывало $120,19 млрд, тогда как доходы по прямым инвестициям составляли $8,47 млрд или 7%. По сравнению с 2014 годом в 2015 году доходность прямых инвестиций в Казахстан сократилась в 2, а с 2010 годом в 3 раза. Сокращению доходов в долларовом выражении способствовала и девальвация тенге и свободно плавающий обменный курс национальной валюты.

Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов за 9 месяцев 2016 года составил $3,24 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель вырос на 40%, однако в 4-квартале 2015 года был значительный отток прямых инвестиций из Казахстана. По итогам 2015 года валовый отток прямых инвестиций за границу составил $7 млрд.

При этом чистый отток прямых инвестиций из Казахстана за 3 квартала 2016 года показал отрицательное значение. Отрицательное значение было получено за счет обязательств казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвестирования (обратное инвестирование). В итоге, баланс прямых инвестиций составил $12,26 млрд в пользу прямых инвестиций в Казахстан.

Главные экономические события Казахстана в 2016 году

Основными инвесторами в экономику Казахстана остаются страны Европы и США. При этом эксперты прогнозируют возможный рост влияния на экономику страны Российской Федерации и КНР.

«Мы привлекательны для двух наших соседей: России и Китая. Россия участвует в программе газифицирования страны. Недавно в Астане открылась газораспределительная станция с участием российских компаний. Китай инвестирует в сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции, о чем заявил глава государства в прошлом году на расширенном заседании правительства. О совместных казахстанско-китайских проектах также было сказано во время недавнего расширенного заседания правительства», - отметил экс-сотрудник МИД РК Казбек Бейсебаев.

По итогам 9 месяцев 2016 года прямые инвестиции Китая в Казахстан составили $623,9 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель вырос на $535,4 млн. О потенциале китайских инвестиций отметил глава государства в своем Послании народу Казахстана: «Необходимо эффективно реализовать совместную с Китаем инвестиционную программу по созданию производств в Казахстане. Договоренности с китайской стороной достигнуты. Это будут современные производства с созданием порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев. На сегодня начата реализация шести проектов, а два проекта уже запущены. Один из них – завод по крупноузловой сборке гибридных и полностью электрических автомобилей JAC».

Нидерланды остаются лидером по прямым инвестициям в Казахстан. Доля притока инвестиций из Королевства Нидерландов в валовом притоке за 9 месяцев 2016 года составило 39,5%. Основное направление инвестирования Нидерландов – нефтегазовый сектор, куда вливается большинство голландских инвестиций. На сегодняшний день в Казахстане свою деятельность осуществляет ряд таких крупных голландских предприятий, как концерн «Шелл», инжиниринговые компании CB&I, «Виттевеен + Бос» и «Ван Оорд» и мировой лидер в разработке и производстве медицинского оборудования и потребительских товаров Philips.

Вторым лидером по инвестициям в Казахстан является США. Доля американских инвестиций в экономику Казахстана по итогам 9 месяцев 2016 года составила 15,4%. Большая часть инвестиций из США сегодня поступает от нефтяных компаний, которых привлекают в Казахстане перспективы высоких прибылей. Активное проникновение американского капитала в Казахстан началось в апреле 1993 года, когда правительством республики и компанией Chevron на равнодолевой основе было создано совместное предприятие «Тенгизшевройл» с целью разработки Тенгизского нефтяного месторождения. На сегодня нефтяные компании США заняты в крупнейших на территории Казахстана проектах по нефтедобыче.

Поток прямых инвестиций из Швейцарии за 3 квартала 2016 года составил $1,74 млрд или 12% от совокупного притока прямых иностранных инвестиций. Крупнейшие швейцарские инвесторы в Казахстан – Glencore International AG (учередитель ТОО «Kazzinc Holdings»), PhilipMorris, ABB, Rieter. Также крупнейшими инвесторами в казахстанскую экономику являются Франция и Бельгия.

С момента обретения Казахстаном независимости, правительство республики проводит целенаправленную и последовательную политику поощрения участия иностранного капитала в реализации совместных экономических проектов. В то же время, нефтегазовая отрасль Казахстана, занимающего 14 место в мире по размерам разведанных запасов углеводородного сырья, стала для многих крупнейших международных компаний желанным объектом капиталовложений на долгосрочной основе.

По итогам 9 месяцев 2016 года треть всех прямых иностранных инвестиций были направлены на профессиональную, научную и техническую деятельность, а именно на деятельность по проведению геологической разведки и изысканий. Данное направление инвестирования традиционно занимает наибольшую долю в валовом притоке прямых инвестиций. Сумма инвестиций в сектор составила $4,74 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поток инвестиций вырос на $0,97 млрд.

Инвестиции в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров занимают второе место по привлечению иностранных инвестиций. Валовые инвестиций за 9 месяцев 2016 года в сектор составили $3,79 млрд или 26% всех инвестиций. В 2015 году по сравнению с итогами 2014 года инвестиции в сектор сократились на 58%, однако по сравнению с итогом трех кварталов 2015 года в 2016 году показатель вырос на $0,88 млрд.

Валовый приток инвестиций в обрабатывающую промышленность составила $2,64 млрд. В основном это инвестиции в металлургическую промышленность и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (85,53%). Уровень прямых иностранных инвестиций в такие приоритетные направления экономики, как сельское хозяйство, транспорт и информационная связь остается низким. Но эксперты отмечают потенциальную инвестиционную привлекательность этих сфер.

«Как правило, наши горно-металлургические и нефтяные комплексы всегда были особо привлекательны для иностранных инвесторов, эти сферы требуют значительных инвестиций для переработки и экспорта на зарубежные рынки. Но в то же время, ИКТ отрасль со временем становится привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку на наш рынок еще не полностью вошли мировые ТНК. Инфраструктура ИКТ нуждается в инвестициях, и есть место для ключевых игроков которые пришли бы на наш казахстанский рынок со своими технологиями и инвестициями в борьбе за конечного клиента», - считает Махмут Томанов.

Эксперт отметил, что иностранные инвесторы инвестируют так же в стартапы, как правило, это в сфере информационных технологий, которые требуют минимальные инвестиции и короткий период окупаемости, что очень прибыльно для инвестора. Яркий тому пример – компания Шеврон, которая поддержала мобильное приложение для изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах "Тумар".

Инвестиционная привлекательность страны формируется под воздействием разнообразных внутренних и внешних факторов, на которую, в том числе, влияет международный рейтинг, присеваемый рейтинговыми агентствами. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 17 февраля 2016 года понизило долгосрочные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валютах с «ВВВ» до «ВВВ-», рейтинги были подтверждены 9 сентября 2016 года. Агентство считает, что экономика Республики Казахстан, зависящая от сырьевого сектора, по-прежнему подвергается негативному влиянию низких и волатильных цен на нефть. В то же время S&P полагает, что позитивное влияние на кредитоспособность Казахстана, как и прежде, оказывают сильные фискальные показатели, поддерживаемые значительными средствами Национального фонда Республики Казахстан, активы которого составляют около 50% ВВП.

Индекс глобальной конкурентоспособности Казахстана находится на 42 месте из 140 стран. Согласно The World Economic Forum, в 2016 году показатели макроэкономического состояния страны ухудшились за счет показателей баланса государственного бюджета. В то же время, наблюдается улучшение таких пунктов, как государственный долг, права собственности, этика и коррупция в государственных учреждениях, отмечается сокращение импорта к ВВП. По уровню поддержки инвесторов Казахстан занимает 25 место согласно индексу. По мнению экспертов, суверенные индексы страны несколько подтянуты и не отражают всю ситуацию в целом.

Профессор Международной школы экономики Казахстанско-Британского технического университета Кайрат Мынбаев считает, что с исторической точки зрения, ситуация с иностранными инвестициями не так уж и плоха. По мнению профессора, следует отличать иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность от инвестиций во все остальное. В нефтегазовой промышленности производства и капиталовложения огромные, технологии дорогостоящие, и без транснациональных компаний мы не обошлись бы. Поэтому наше законодательство по нефтегазовой промышленности наиболее приближено к международному. В остальных областях требуются 4 компоненты: капиталы, технологии, знание международных рынков и менеджерский опыт, и из этих компонент у нас имеется капитал. При правильной политике правительства можно было бы вполне освоить многие производства самим, считает Кайрат Мынбаев:

«Посмотрите описание некоторых инвестиционных проектов. Турецкая компания Akpen Plastik производит металлические окна и двери, потребность в которых оценивается в 3 тыс. тонн в год. Keruen Plus собирается производить полипропиленовые трубы. И так далее, и тому подобное. Перечисленные вложения нацелены на казахстанский рынок, так что знание международных рынков значения не имеет. Особенно большой потенциал в Казахстане у строительной промышленности».

Приветствуя иностранные инвестиции, нужно заботиться о росте национального бизнеса. С нашими сбережениями в виде Нацфонда и ЕНПФ, при правильной индустриальной политике правительства, можно было бы повторить успех стран Юго-Восточной Азии, считает эксперт: «Национальные сбережения достигли 30% ВВП, а общие инвестиции всего лишь 25%, причем 3% из них – иностранные. В нормальной экономике имеется равенство «национальные сбережения = национальные инвестиции», так, где же недостающие 8%?»

* Данные для расчетов были взяты с Национального Банка РК.