Куда вкладывать в 2017 году?

Kursiv research рассмотрел наиболее распространенные направления, доступные для инвестирования и накопления физическим лицам. Среди них были выделены банковские депозиты физических лиц в разных видах валют, недвижимость, ценные бумаги и накопительное страхование.

Банковские депозиты имеют фиксированную ставку на определенный отрезок времени, но с учетом плавающего валютного курса тенге, доходность депозитов в различных видах валют может значительно отличаться в эквиваленте национальной валюты. Депозиты выгодны как вкладчикам, так и банкам второго уровня. По словам начальника управления финансового менеджмента АО Банка «Хоум Кредит» Светланы Дон, депозитные вклады населения являются наименее дорогостоящими в линейке разработанных банками продуктов.

Национальным Банком были проведены сравнительные расчеты по номинальной доходности различных финансовых инструментов для населения за 2016 год. За период с января по декабрь 2016 года наибольший доход принесли вложения в российский рубль. При размещении денег на рублевых депозитах в российских и казахстанских банках доходность составила 28,6% и 19,4%, соответственно, с учетом курсового изменения. При хранении сбережений в наличных российских рублях за указанный период можно было бы за год получить доходность, равную 17,8%.

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Тенговый депозит принес доход, равный 14,6%. Прочие виды сбережений не обеспечили положительный реальный доход, и доходность по ним сложилась ниже инфляции или даже отрицательной в номинальном выражении. Депозиты в долларах США показали доходность в 1,0%. Депозиты в евро показали убыток – 2,2% с учетом курсовой разницы.

Годовая инфляция за январь 2017 года, по данным НБ РК, составила 7,9%. Эксперты Bloomberg полагают, что тенге в среднесрочной перспективе будет укрепляться в связи с ростом цен и спроса на нефтегазовом секторе. Согласно аналитикам BMI, подразделение Fitch Group Inc., тенге продвинется к отметке 310 тенге за доллар к концу 2017 года, в 2018 году тенге укрепится до 302,5 за доллар, а в 2019 году прогнозируется продажа доллара за 290 тенге. Казахстанские эксперты не дают однозначного ответа насчет будущего курса тенге. При плавающем курсе валюты очень многие факторы влияют на курсовое изменение, и колебание в ту или иную сторону будет присутствовать на рынке перманентно. Как правило, застраховаться от валютного риска можно посредством диверсификации своих вкладов.

Иностранные инвестиции возвращаются в Казахстан

С 1 января 2017 года максимальные эффективные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц КФГД по вкладам в тенге установлены в 14% годовых. На рынке представлены депозитные сертификаты, доходность которых установлена в 16% в национальной валюте. Эффективные процентные ставки депозитов в иностранной валюте принесут максимальный доход в 2% (в долларах США, евро и рублях). Доходность по срочным вкладам отечественных банков второго уровня относительно одинаковая. Выбор банка осуществляется по таким критериям, как надежность, наличие сети филиалов, условия вкладов и т. д.

Порог входа в этом инструменте практически отсутствует, на рынке существуют депозиты для любого кармана. Депозит являются умеренно рискованным инструментом с высокой ликвидностью, риски неуплаты вкладчиков гарантированы Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Депозитный сертификат не является объектом гарантирования КФГД, так как согласно постановлению правления НБРК банковский депозитный сертификат является неэмиссионной именной ценной бумагой.

По итогам 2016 года совокупные вклады физических лиц в БВУ составили 7,91 трлн тенге, за год показатель вырос на 14,85%. Больше всего казахстанцы в 2016 году вкладывали в Народный банк Казахстана, депозиты которого составили 21% от всех вкладов населения.

Ренкинг банков по итогам 2016 года

За январь 2017 года объем тенговых вкладов физлиц вырос на 6% и составил 2,6 трлн тенге. Их доля в общем объеме всех розничных срочных вкладов выросла с 34,1% до 36,5%. Всего вклады физлиц уменьшились до 7,02 трлн тенге.

Долгое время рынок ценных бумаг для простого гражданина нашей страны был закрытой темой, так как само развитие отечественного фондового рынка отставало от общемировых тенденций, а также, к сожалению, в связи с низкой финансовой грамотностью многие люди рынок ценных бумаг путали с некими финансовыми пирамидами, считает инвестиционный консультант АО «Фридом Финанс» Бауыржан Сыдыков.

По словам эксперта, время диктует свои условия. С выходом на данный рынок новых игроков в лице инвестиционных компаний и брокеров, а также в связи с неудовлетворенностью населения с той доходностью, которую дают традиционные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты и недвижимость, то и ситуация начала меняться. Приобретение акции – это приобретение такого же актива, как и любой недвижимости и т. п., но при этом это актив с высокой ликвидностью и доходностью, отмечает эксперт.

Следует понимать, что любая операция с деньгами требует расчета, экономической отдачи и целесообразности. Учитывая, что сделки на рынке ценных бумаг сопровождаются комиссиями брокера, а также затрагивают комиссии за банковские транзакции, для составления более диверсифицированного портфеля будет разумным входить в позиции с той суммы, которая будет учитывать все вышеуказанные факторы.

На Казахстанской фондовой бирже по состоянию на 7 марта 2017 года представлены 117 акций от 99 эмитентов, 91 долговой инструмент от 19 субъектов квазигосударственного сектора, 171 долговой инструмент от других 47 эмитентов, 206 государственных ценных бумаг, ценные бумаги инвестиционных фондов, ценные бумаги международных финансовых организаций, коммерческие облигации и деривативы. Всего на KASE зарегистрировано 147 эмитентов негосударственных ценных бумаг. Совокупная капитализация на KASE по корпоративным ценным бумагам по состоянию на 7 марта 2017 года составила 22674,3 млрд тенге, из них на долю акций приходится 66% и на облигации 34%.

На сегодня в Казахстане действуют 82 лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг РК. На отечественном рынке ценных бумаг функционируют 46 лицензированных брокеров-дилеров, 22 управляющих инвестиционным портфелем, 10 банков кастодианов и 2 трансфер-агента. Совокупная чистая прибыль брокеров-дилеров за 2016 год составила 56,54 млн тенге. Совокупные активы профессиональных участников ценных бумаг по состоянию на 1 января 2017 года составили 122,75 млрд тенге, из них активы управляющих инвестиционным портфелем –120,026 млрд тенге и брокеров-дилеров – 1,79 млрд тенге.

В большинстве случаев наиболее прибыльными инвестициями считаются акции, доход от курсовой разницы которых может превышать доход от дивидендов в несколько раз. Но и риски таких инструментов соответственно очень высоки. Общее количество открытых счетов физических лиц на отечественном рынке акций на конец 2016 года по данным KASE составило 105 319, из них 9480 счетов являются активными. Капитализация на рынке акций KASE на 7 марта 2017 года составила 14 896,6 млрд тенге. В среднем за меcяц около 1 500 счетов "физиков" принимали участие в сделках на бирже. Наибольшая активность розничных инвесторов наблюдается на рынке акций. Доля участия физических лиц в данном сегменте биржевого рынка остается стабильной и составляет 45-50 %. Всего на вторичном рынке за прошедший год физические лица заключили более 20 тысяч сделок, совокупный объем которых превысил 200 млрд тенге.

Согласно данным предоставленным Kursiv Research Казахстанской фондовой биржой, многие инвесторы имели возможность сгенерировать высокую доходность в 2016 году, проявив интерес к акциям, обращающимся на KASE, в частности, к акциям представительского списка Индекса KASE. За указанный период рост Индекса KASE составил 499 пунктов или 58 %. Весомый вклад в рост Индекса KASE внесли акции KAZ Minerals PLC, стоимость которых выросла на 219,5 % или 1 038,7 тенге до 1 512,0 тенге за акцию. На втором месте оказались акции АО "КазТрансОйл", стоимость которых выросла на 61,3 % или 465,9 тенге до 1 226,3 тенге за акцию. На третьем месте – акции АО "KEGOC", подорожавшие на 58,2 % или 431,4 тенге до 1 173,0 тенге за акцию. В 2017 году Индекс KASE продолжает уверенно расти, увеличившись за 2 месяца на 14,7 %, что приравнивается к 89,5 % годовых.

Долговые ценные бумаги имеют фиксированный доход при более низком уровне риска и определенный срок погашения. Индекс доходности корпоративных облигаций на рынке на 7 марта 2017 года составил 10,07% годовых. Наибольшее число сделок по корпоративным облигациям за год было совершено с купонными международными облигациями АО «Банк ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк» и купонными облигациями АО «Фридом Финанс». Капитализация на рынке корпоративных облигаций KASE на 7 марта 2017 года составила 7 777,7 млрд тенге. В 2016 году на KASE был запущен новый сектор "Коммерческие облигации", где компании имеют возможность разместить короткие облигации, в то время как инвесторам предложены интересные инструменты для краткосрочного инвестирования. В настоящее время в секторе коммерческих облигаций свои бумаги разместили уже три эмитента. Доходность по ним формировалась в соответствии с текущей базовой ставкой Нацбанка и сложилась на уровне 13-14 % годовых.

Наименее рискованными ценными бумагами являются государственные ценные бумаги. На 1 января 2017 года объем государственных ценных бумаг, находящихся в обращении, номинированных в национальной валюте, составил 6 799,43 млрд тенге. В силу слабой ликвидности, государственные ценные бумаги не пользуются спросом физическими лицами. Государственные ценные бумаги интересны в основном юридическим лицам, так как объем одной сделки тут очень высок, большинству "физиков" просто не потянуть. Наиболее интересны сейчас самые короткие ГЦБ – ноты Нацбанка. Это безрисковые инвестиции, которые дают 9-10,5 % годовых. Однако сроки обращения этих бумаг сейчас составляют 3–10 лет, и надеяться продать их до погашения с прибылью физическим лицам едва ли стоит, так как ликвидность таких ГЦБ на вторичном рынке незначительная, у них нет маркет-мейкеров.

Бауыржан Сыдыков привел пример инвестиционного портфеля частного инвестора: инвестор решает размещать свободные средства на американском рынке на 8 месяцев и по подсказке инвестиционного консультанта придерживаться диверсифицированной стратегии, где в портфеле клиента будут акции из разных секторов с разной степенью риска. Также в портфель будут включены еврооблигации отечественного банка с возможностью заключения опционного соглашения. В таком случае инвестор может рассчитывать на доход до 14% годовых в долларах США. Если инвестор решает участвовать в IPO, проходящих на американских фондовых рынках, то, согласно статистике, при данном инструменте доходность может достигнуть в среднем 49% за три месяца. Приобретение облигаций и еврооблигаций может давать доход до 11% годовых в долларах США.

Паевые инвестиционные фонды – наиболее удобный инструмент инвестирования для населения, так как эта форма коллективного инвестирования предусматривает объединение и инвестирование средств пайщиков управляющей компанией в ценные бумаги и другие активы с целью получения прибыли. Инвестиции в ПИФы не требуют специальных знаний и времени, сумма вложения здесь минимальна, а риск диверсифицирован.

На казахстанском рынке на сегодня функционирует пять интервальных ПИФов, один открытый и один закрытый ПИФ. По данным investfunds.kz наиболее доходным ПИФом за год по состоянию на 28 февраля 2017 года оказался "Сентрас - Глобальные рынки", прирост одного пая которого составил 10,17%, вторым наиболее доходным инструментом оказался "ЦентрКредит - Разумный баланс" от BBC Invest, с приростом в 8,61%. ПИФ "Казначейство" замыкает тройку наиболее прибыльных инвестиционных фондов с приростом в 5,19%. Объемы торгов ПИФов за последние 3 года значительно увеличились. За 2015 год по сравнению с 2014 годом оборот увеличился в 15 раз, а в 2016 году по сравнению с предыдущим годом показатель увеличился в 4 раза. 51% брутто оборота ПИФов приходится на средства физических лиц. Совокупные активы ПИФов по состоянию на 1 февраля 2017 года составили 512,36 млрд тенге.

По итогам двух месяцев текущего года наблюдается некоторое смещение в сторону корпоративных облигаций, их доля в совокупном объем торгов физических лиц увеличилась до 19,7 %, по акциям снизилась до 80,1 %. Интерес инвесторов сдвигается в сторону фиксированного дохода в связи со стабильностью денежных потоков и меньшими инвестиционными рисками. Доля ценных бумаг инвестиционных фондов не изменилась и составила около 0,2 % от совокупного объема торгов физических лиц.

Недвижимость является наименее рискованным, и, соответственно, низкодоходным направлением инвестирования. Недвижимость также характеризуется высоким входным порогом, умеренной ликвидностью и высокой ценовой изменчивостью. Несмотря на дедолларизацию на рынке недвижимости Казахстана тренд волатильности цен на недвижимость демонстрирует зависимость от курса тенге к доллару США.

Обозреватель сайта krisha.kz Алина Буравцева считает, что если экономическая ситуация в РК сохранится на таком же уровне, значительных изменений на рынке жилья не ожидается ввиду сохраняющегося дефицита площадей и уже произошедшего ранее снижения цен, в том числе под влиянием дедолларизации, которая почти вернула индекс стоимости квадратного метра в тенге на додевальвационный уровень. Средний показатель в феврале 2017 года составлял 334 850 тенге за квадратный метр в Астане и 352 100 в Алматы, следовательно, сейчас он всего на 5 – 10% выше того, который был зафиксирован, например, в августе 2015 года. Сейчас цены продолжают снижаться, однако темпы замедлились и останутся низкими, если ситуация на рынке не изменится.

По словам эксперта, по итогам прошлого года снижение индекса цен предложений на рынке недвижимости в городах РК составило около 25%. Наименьшая динамика наблюдалась в Астане и Алматы, (около 16%). Городами с самыми «просевшими» рынками жилья были признаны Тараз и Актобе, где индекс сократился более чем на 30%.

Доход от аренды жилья по данным krisha.kz составил в январе 2017 года 80 тыс. тенге за однокомнатную квартиру на 40 квадратных метров в городе Алматы при цене 13,94 млн тенге за жилье. То есть доходность инвестиций в недвижимости составит 6,87%. В столице при более низких ценах за квадратный метр (341,4 тыс. тенге) цена аренды за аналогичное жилье составляет в среднем 100 тыс. тенге. Доходность в этом случае составит 7,32% годовых. При этом не учитывается вероятность «простоя» собственности и вложения в ремонт и покупку мебели. Посуточная аренда значительно выгоднее, но требует дополнительных усилий.

Накопительное страхование с участием в прибыли компании – сравнительно новый инструмент на казахстанском рынке, который ориентирован на гарантированную финансовую защиту, долгосрочное накопление средств и получение дополнительного инвестиционного дохода. Кроме того, что компания обязуется выплатить страховую сумму при наступлении страхового случая или по окончании срока страхования, вкладчик получает дополнительный доход за счет участия в прибыли от инвестиционной деятельности компании. При этом размер прибыли, подлежащей распределению по договорам страхования, утверждается компанией ежегодно как страховой бонус от чистой прибыли компании, при отсутствии которой страховые бонусы не выплачиваются. Важно помнить, что накопительное страхование не является инструментом инвестирования с целью получения дохода.

Рассматривая в целом накопительное страхование жизни можно отметить, что это надежный способ создать «подушку безопасности», считает директор департамента маркетинга и продаж АО «Халык-Life» Андрей Джексембаев. Обычно откладывать «на черный день» удается с трудом – не все умеют копить. По словам эксперта, одним из преимуществ этого вида страхования – возможность выбора клиентом периодичности платежей. В данном случае процесс накопления носит обязательный характер, позволяющий одновременно накопить определенное количество денег и обеспечить финансовую защиту своих близких.

«Что же касается доходности по накопительному страхованию жизни, на сегодняшний день установлена гарантированная доходность – она составляет 4,5% годовых. Но помимо гарантированной доходности страховые компании предоставляют возможность застрахованному участвовать в прибыли компании. Например, в прошлом году наша компания начислила бонусы своим клиентам по продуктам с участием в прибыли, доходность по которым по итогам 2015 года достигла 40%», – отметил эксперт.

Накопительное страхование жизни, как инструмент инвестирования, в Казахстане находится в самом начале своего развития, считает директор департамента продаж и регионального развития АО «КСЖ НОМАД LIFE» Рамай Курбангалиев: «Владельцев полисов накопительного страхования жизни в нашей стране не более 50 000 человек. Страховые премии по накопительным договорам страхования в 2017 году составят около трёх миллиардов тенге, так что потенциал этого финансового инструмента еще нужно реализовывать».

Свои сбережения можно доверять страховым компаниям в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что риск потери своих сбережений есть, считает эксперт. Но, если речь идет о компаниях по страхованию жизни, то важным фактором финансовой устойчивости является то, что в этой отрасли страховые организации достаточно эффективно контролируются Национальным банком. Каждые десять дней все страховщики отчитываются в выполнении десяти пруденциальных нормативов. С 1999-го года, когда была создана первая компания по страхованию жизни в РК, не было ни одной принудительной ликвидации, в отличие от банков, отметил Рамай Курбангалиев.

В Казахстане функционируют 32 страховых организации, из них 7 компаний осуществляют страхование жизни. По оценкам экспертов, сегмент накопительного страхования жизни из года в год стабильно растет на 25-30%. Объем страховых премий в добровольное личное страхование за последние три года увеличивался в денежном выражении. С 2014 по 2016 год совокупный уровень страховых премий по добровольному личному страхованию сектора вырос на 6,3%. Хотя доля показателя в совокупном объеме страховых премий сектора снижается. В 2012 году 37% всех страховых выплат было направлено на добровольное личное страхование, а в 2016 году их доля составила уже 24%.

Совокупные доходы сектора по итогам 2016 года сократились на 33,5% по сравнению с предыдущим периодом, в том числе, доходы от инвестиционной деятельности уменьшились на 78,9%, а чистая прибыль страховых компаний сократилась на 61,2% за прошедший год. Эксперты прогнозируют уменьшение количества игроков на страховом рынке, из-за процессов слияния в банковском секторе, так как страховые компании зачастую являются частью финансовой компании в структуре банков.

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Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.